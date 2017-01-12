Источник: Избитая мужем тагильчанка Дарья Зембицкая могла умереть в лесу от переохлаждения

Пропавшая 9 января жительница Нижнего Тагила Дарья Зембицкая, тело которой сегодня было обнаружено в лесном массиве после признания бывшего супруга Сергея Какшина, могла погибнуть от переохлаждения. Как сообщает источник АН «Между строк» в полиции, окончательно причина смерти будет установлена в результате экспертизы.

Окоченевшее тело Дарьи Зембицкой было обнаружено в сугробе на Серебрянском тракте, в 400 метрах от жилого массива, сообщили АН «Между строк» в полиции.

«Подозреваемый, которым оказался водитель такси (Какшин работал в такси "Везёт". – Прим. ред.), под прессом неопровержимых улик, собранных полицией и Следственным комитетом, дал признательные показания. С ним уже проведён следственный эксперимент с выходом на место ЧП. Для раскрытия этого резонансного преступления органы внутренних дел применяли в том числе полиграф, так как гражданин пытался ввести в заблуждение сыщиков, утверждая, что сам лично всеми возможными силами и средствами искал бывшую супругу. Для этого он обращался в детский садик, где должны были находиться его двое сыновей, отправлял СМС жене, чтобы узнать, завелась ли её машина на сильном морозе. Словом, пытался запутать следы, но обвести вокруг пальца оперуполномоченных ему не удалось. Сейчас он содержится под стражей, ему грозит до 15 лет тюремных нар», – прокомментировал официальный представитель ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Источник агентства сообщает, что Дарья Зембицкая вышла к супругу во двор своего жилого дома на Булата Окуджавы около семи часов утра. В результате ссоры на почве ревности Сергей Какшин начал избивать бывшую супругу, после чего посадил в свой автомобиль, в котором продолжил наносить удары, отвёз на Серебрянский тракт и оставил в сугробе. Была ли Зембицкая мертва на тот момент, установит вскрытие. По его результатам уголовное дело по статье «Убийство» может быть переквалифицировано на статью «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть» (ч. 4 ст. 111 УК РФ), предусматривающую до 15 лет лишения свободы.

Собеседники АН «Между строк» в полиции добавляют, что у произошедшей на Булата Окуджавы ссоры имеется множество свидетелей, которых сумели найти в ходе поквартирного обхода участковые уполномоченные ОП № 20 под руководством подполковника Анатолия Зайцева . Дело находилось на контроле у начальника полиции Нижнего Тагила полковника Ибрагима Абдулкадырова.

Агентство новостей «Между строк»