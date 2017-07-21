Экспансия УВЗ, политические интриги и угрозы убийством. Чем нам запомнилась Нижнетагильская гордума шестого созыва

До окончания полномочий депутатов городской думы шестого созыва осталось чуть больше двух месяцев. За время своей работы народные избранники провели 75 заседаний думы, более 500 заседаний профильных комиссий, сотни встреч с избирателями. Они не раз критиковали сотрудников тагильской администрации за высокую закредитованность муниципалитета, неэффективную борьбу с бездомными собаками и бездорожье на улицах города. Но в то же время сами нередко принимали «раздутые» корректировки бюджета, одобряли продажу значимых исторических и культурных объектов, прогуливали заседания думы и нарушали парламентский регламент. К концу созыва депутаты, которые поддерживали кандидатуру Носова на выборах мэра в октябре 2012 года, разбились на лагеря. В конечном итоге зелёный свет на выборы в гордуму следующего созыва получили только те народные избранники, которые задавали чиновникам меньше всего вопросов. Об особенностях работы гордумы шестого созыва, а также задачах седьмого читайте в материале АН «Между строк».

Выборы 2011-2012. Как начиналась политическая экспансия УВЗ

Характер выборов депутатов и мэра Нижнего Тагила в 2012 году во многом определила кампания «Рабочие в поддержку Путина». С приходом на «Уралвагонзавод» нового руководства в лице директора Олега Сиенко (2009 год) и его зама, медийного топ-менеджера Алексея Жарича (конец 2010 года), началась открытая политизация предприятия. При заводе было создано общественно-политическое движение «Чистый город», которое возглавил исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин. Его помощниками и создателями движения стали начальник экономического управления предприятия Евгения Черемных, лидер молодёжной организации УВЗ Андрей Ленда и тележурналист Андрей Муринович. Команда обещала вывести Нижний Тагил из кризиса и благоустроить его, заставить власть работать для горожан. Своим рейтингом с движением делился основатель фонда «Город без наркотиков» Евгений Ройзман. За это на деятельность филиала фонда в Нижнем Тагиле ежемесячно перечисляли 150 тысяч рублей. После выборов приёмная фонда во втором по величине городе Свердловской области закрылась.

В середине 2011 года движение «Чистый город» влилось в «Народный фронт», а ещё позже выставило своих кандидатов-единороссов на выборы депутатов свердловского Заксобрания, которые проходили в декабре того же года. В трёх районах города были открыты общественные приёмные, проводились массовые акции по уборке территории, бесплатно распространялась еженедельная газета тиражом несколько десятков тысяч экземпляров. Это позволило Рощупкину набрать более 40% голосов уральцев и избраться в Заксобрание по Дзержинскому одномандатному округу № 19.

В конце 2011 года во время массовых протестов против подтасовок на выборах сотрудники УВЗ, в том числе начальник сборочного цеха «Уралвагонзавода» Игорь Холманских, публично выступили в поддержку президента и пообещали приехать в Москву, чтобы разобраться с недовольными. Для поддержки курса Путина было создано движение «В защиту человека труда». Эти действия позволили предприятию, которое ранее не имело большого опыта участия в предвыборных кампаниях и значительного представительства в местной гордуме, многократно усилить свои позиции в городе накануне выборов НТГД. Позже, после избрания на новый президентский срок, Путин прибыл в Нижний Тагил и встретился с рабочими «Уралвагонзавода». Игоря Холманских он назначил своим полпредом в УрФО.

«Выборы в 2012 году были не такими понятными и предсказуемыми, как те, что планируются сегодня, – отмечает политолог Александр Пирогов, который работал на выборах в Нижнем Тагиле с 2008 года. – УВЗ тогда никто ещё не воспринимал как серьёзного игрока с масштабными политическими амбициями. И такой опыт участия и проведения выборов по большому счёту был первым для предприятия. Тогда корпорации фактически поделили партийные списки и выдвинули своих кандидатов в округах, традиционно закреплённых за другими корпорациями. НТМК выдвинул кандидатов на территории Вагонки, УВЗ – на территории Ленинского и Тагилстроевского районов. Но ни НТМК, ни УВЗ не добились успехов на чужих территориях».

В шестой созыв были избраны 27 депутатов: 13 по одномандатным округам и ещё 14 по партийным спискам. Начальник коксохимического производства ЕВРАЗ НТМК Никита Беркутов победил в округе № 7, набрав 47,24% голосов избирателей и оставив без депутатского мандата «уралвагонзаводца» Андрея Ленду (получил 27,84%). Главврач Областной станции переливания крови Сергей Чеканов обошёл Александра Маслова в округе № 12, набрав на 5% голосов избирателей больше. По словам Александра Пирогова, большинство одномандатников, которые попали в НТГД, были так или иначе аффилированы с НТМК. А УВЗ получил большинство в думе «за счёт ротации списков политических партий – КПРФ и “Справедливой России”». В списке «Единой России» проходные места заняли как представители УВЗ, так и НТМК. В партийном отделении надеялись, что после попадания в гордуму так называемые «нейтральные» кандидаты (Малых, Бойко и Бахтеев) при принятии важных для «Уралвагонзавода» решений будут чаще занимать сторону корпорации.

«В шестом созыве я отошёл от ФПГ. На выборы меня позвал Маслов, чтобы сохранить некую преемственность пятого созыва. Тогда конкуренция была жёсткой по одномандатным округам и по списочному составу ”Единой России” – за первые два-три места. Когда Бойко, который шёл вторым, отодвинули ещё дальше, он вышел из малого зала ДТП, так хлопнув дверью, что там штукатурка отпала», – вспоминает Бахтеев, который после избрания возглавил главную думскую комиссию по бюджету, экономической политике и инвестициям.

От оппозиционных партий в НГТД прошли шесть человек (все по спискам): Владимир Гаёв (ЛДПР), Александр Петров и Алексей Кубасов (КПРФ), Леонид Мартюшёв, Андрей Исаев и Андрей Муринович («Справедливая Россия»).

«Изначально речь не шла о “Справедливой России”, – рассказывает депутат Муринович. – За полгода до выборов депутатов Евгений Ройзман по приглашению Михаила Прохорова вступил в партию “Правое дело”. Было желание поддержать Ройзмана, предоставить ему организованную структуру в Нижнем Тагиле, ну и на волне новой партии нашу тему отработать. У Ройзмана и Прохорова партию вскоре забрали. Тогда возникла идея пойти от “Справедливой России”, тем более что она на тот момент в Тагиле не была представлена вообще никак. Меня попросили организовать структуру партии в городе и подготовить её к выборам, что и было сделано. Потом решался вопрос по персоналиям: уходил на пенсию Мартюшёв, до этого ушёл с поста начальника полиции Андрей Исаев. Поскольку денег тогда особо не было, решили, что и я в качестве бонуса могу получить место депутата думы, возглавить список. За нами стояла серьёзная структура (УВЗ. – Прим. ред.), и мнение депутатов, которых эта структура контролировала, позволило партии СР получить пост заместителя председателя думы и руководителя комиссии по развитию предпринимательской деятельности».

В 12 из 13 одномандатных округов на выборах НТГД своих соперников победили официальные кандидаты от партии «Единая Россия». Поражение потерпел только лидер местной партячейки Александр Маслов, который проиграл однопартийцу Чеканову, представлявшему «фракцию НТМК».

К концу созыва в гордуме осталось практически 25 депутатов. В начале 2013 года руководитель «Металлург-Форума» Олег Цветков уехал на ПМЖ в Сочи, забросив в дальнейшем депутатскую деятельность, но так и не сдав свой мандат. В 2016 году, после избрания в Заксобрание Свердловской области, из состава депутатов гордумы был исключён председатель профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК Владимир Радаев.

Политический заказ на Исаеву и возвращение Носова

В октябре 2012 года в Нижнем Тагиле прошли выборы мэра. Главой второго по величине города Свердловской области стал вице-губернатор региона Сергей Носов. Ставленник корпорации «Уралвагонзавод», известный большинству тагильчан как экс-директор Нижнетагильского металлургического комбината, набрал 92,35% голосов избирателей и сменил на посту мэра Валентину Исаеву.

У последней в 2012 году произошёл кризис в отношениях со всеми уровнями власти. Губернатор Александр Мишарин, лидер свердловских единороссов Виктор Шептий и тогда ещё начальник цеха УВЗ Игорь Холманских раскритиковали качество работы Исаевой, после чего президиум свердловского областного политсовета ЕР исключил её из партии. В июле того же года избранная гордума шестого созыва также поставила неудовлетворительную оценку деятельности мэра, обвинив её в низких темпах строительства жилья, ремонта школ, детских садов и дорог, а также в задолженности перед энергетиками. Позже бывшие однопартийцы Исаевой не раз признавались СМИ в том, что одной из причин её изгнания из ЕР стал демарш в 2008 году, когда она выдвинулась на выборы против партийного решения и обыграла официального кандидата от «Единой России» Алексея Чеканова.

«То, что её тогда исключили из партии, было решением областного руководства, – говорит бывший лидер тагильских единороссов Александр Маслов. – Была такая задача – поставить ей неудовлетворительную оценку, которую все, в том числе и я, по партийной линии должны были выполнять, ничего личного».

Политический заказ был отработан на 100%. Исаева заявила, что не станет баллотироваться на второй срок, и поддержала на выборах мэра «крепкого хозяйственника» Сергея Носова. Инициатором возвращения в Нижний Тагил последнего, по словам Маслова, стал гендиректор УВЗ Олег Сиенко.

«Наверное, я одним из первых узнал, что в Нижнем Тагиле скоро появится Носов, от Сиенко. Он мне позвонил, сказал: “Приедет Носов, вы с ним встретитесь в ДК УВЗ и будете вместе разрабатывать предвыборную программу”. Тогда я уже был председателем думы, ранее тот же Олег Викторович предложил мне её возглавить. Мы все вместе работали тогда, одной командой были: депутаты гордумы, Носов, руководство “Уралвагонзавода” и регионального отделения партии и, конечно, областная команда во главе с губернатором», – вспоминает Маслов.

«При сильной фигуре мэра с думой можно не советоваться»

После победы на октябрьских выборах первые два года Сергей Носов часто обменивался мнениями с гордумой. Депутатам удалось убедить сотрудников финансового блока снизить процент повышения налоговых ставок для тагильчан, почти в полтора раза увеличить зарплату младших воспитателей, поваров и других сотрудников сферы образования и культуры. Однако в дальнейшем чиновники стали всё меньше прислушиваться к мнению народных избранников, принимая решения самостоятельно.

«В пятом созыве взаимодействие между администрацией и городской думой было более тесным, – признаётся спикер НТГД. – Наверное, это ещё связано с тем, что Исаева сама была депутатом многие годы. Она понимала, что взаимодействие необходимо даже в самые сложные времена, и, несмотря на всё произошедшее в 2012 году, мы – дума и администрация – работали до последнего дня рука об руку. В шестом созыве, к сожалению, часто прослеживалось такое отношение: при сильной фигуре мэра многие думали, что с думой можно не советоваться, она и так с закрытыми глазами всё примет, не задавая при этом никаких вопросов. А ведь в думу избираются, мягко говоря, не самые глупые люди, которые представляют крупнейшие предприятия, бизнес, занимают серьёзные посты в своих партиях. И это, в общем-то, сильный срез населения нашего города».

По словам Андрея Муриновича, который в течение всего созыва не раз вступал в конфликт с Александром Масловым, такой ситуации бы не возникло, если бы спикером НТГД был избран другой человек, равный Сергею Носову по статусу.

«В сложившейся ситуации думе нужен не просто формальный лидер, а профессиональный спикер, который при возможности готов решать вопросы самостоятельно и принимать на себя ответственность за эти решения. Тут пахать нужно! А не так, чтобы на Носова всё свалить, сесть, ножки свесить и смотреть исподтишка, где он проколется… Да, он тоже не идеален с точки зрения муниципального управления, но рядом должен быть всё-таки кто-то равный ему по статусу. И это равенство должно подтверждаться влиянием на городскую жизнь. А так получается, что дума работала только на увеличение влияния градоначальника… И это большой минус этого созыва», – считает Андрей Муринович.

Негативно на работе думы сказалось и то, что большинство депутатов в этом созыве избирались по партийным спискам и не были знакомы с реальными проблемами тагильчан, отмечает Вячеслав Горячкин. Сам он в пятый и шестой созыв избирался по одномандатным округам.

«Депутаты, которые избирались по одномандатным округам, глубже знают проблемы населения этих территорий. Они работали с населением во время предвыборной кампании и продолжили работать с ними после избрания. Потому что голосовали за них, а не за партию, они несут определённую ответственность. Избранные по партийным спискам участвовали в работе думы, наверное, более глобально. Да, они работали в профильных комиссиях, группах рабочих, которые создавались на протяжении всего созыва, но в меньшей степени погружались в конкретные проблемы территорий, жителей города», – говорит Горячкин.

«На каждого пальцем было показано и сказано, что этот человек подрывает устои и копает под главу города»

В последние два года отношения между мэром, его приближёнными чиновниками и некоторыми депутатами особенно обострились. При этом большинство конфликтных ситуаций, рассказывает Маслов, было создано искусственно, «любой депутатский вопрос или обсуждения интерпретировались и доносились до главы города как протест или фронда». Один из идеологов разгоревшейся между Носовым и думой войны – руководитель аппарата администрации Нижнего Тагила Андрей Ленда, считают депутаты.

«Вы сами знаете эти фамилии, – говорит спикер НТГД. – Один из них действительно был идеологом конфликта с думой или с некоторыми из депутатов, теми, кто интересуется ситуацией в городе, задаёт вопросы. При этом не имело значения, представитель это НТМК, УВЗ или пенсионер (я имею в виду Владимира Щетникова). На каждого пальцем было показано и сказано, что это тот человек, который подрывает устои и копает под главу города. Я долгое время пытался главе объяснить, что нас специально сталкивают, из ничего придумывают какие-то конфликты, мы с ним видимся-то раз в две недели! Для чего всё это делалось? Всё просто: в ситуации конфликта легче быть востребованным самому. На войне должны быть доверенные люди, которым можно поручить некоторые процессы».

Пытаясь заставить депутатов перестать задавать чиновникам неудобные вопросы, мэрия через ФПГ, от которых они избирались в думу, начала оказывать на них давление. Позже, став секретарём нижнетагильского отделения ЕР, глава города инициировал возобновление заседаний фракции «Единая Россия» перед заседаниями гордумы, чтобы «усилить партийную дисциплину» и тем самым взять под контроль недовольных его политикой единороссов.

При составлении списков участников и победителей праймериз ЕР, которые прошли в мае 2017 года, было решено исключить неподконтрольных действующих депутатов. После пяти лет депутатства в «чёрный список» мэрии попали спикер Александр Маслов, депутаты Вячеслав Горячкин, Алексей Казаринов, Геннадий Упоров, Олег Бахтеев, Владимир Щетников, Алексей Кубасов, хотя часть из них сами не планировали переизбираться. Помириться с мэром Сергеем Носовым после перепалки по поводу судьбы «Тагильского рабочего» удалось лишь вагонскому ЛОМу адвокату Вадиму Раудштейну.

Полигон раздора. Как депутаты сорвали проект Сергея Носова на миллиард рублей

Одним из главных оппонентов Сергея Носова невольно стал директор по персоналу НТЗМК единоросс Вячеслав Горячкин. Именно при его участии сорвалось строительство структурой «Ростеха» полигона ТБО на Руднике им. III Интернационала. Управление архитектуры (тогда ещё во главе с Андреем Солтысом) представило депутатам проект анклава площадью 32 га в феврале 2015 года. Проект концессии являлся одним из крупнейших за время мэрства Сергея Носова. «РТ НЭО Нижний Тагил», аффилированное с госкорпорацией «Ростех», обещало вложить в строительство полигона твёрдых коммунальных отходов (ТКО) и мусоросортировочного завода более миллиарда рублей.

Вячеслав Горячкин, в округе которого должен был появиться полигон, а также Владимир Антонов и Олег Бахтеев выступили против перевода участка в 32 га в земли промышленного назначения, так как чиновники не учли мнение горожан: публичные слушания были проведены с нарушениями, а жители Рудника о них просто не знали. При помощи лояльных мэрии депутатов Андрей Ленда убедил большую часть думы утвердить проект будущей мусорки. Однако после этого против «появления помойки под окнами» выступили сотни местных жителей, обратившихся в прокуратуру. Через полгода Ленинский райсуд отменил решение гордумы. В конечном итоге управление архитектуры отказалось от планов по проектированию полигона на этом участке, а некоторые депутаты, выступившие против его строительства, так и не смогли наладить отношения с Сергеем Носовым.

«Горячкин высказывал мнение своих избирателей, – подчёркивает его близкий друг и коллега Александр Маслов. – Он тоже за то, чтобы в городе был мусороперерабатывающий завод, но не огромный полигон ТБО – свалка, из-за которой могут пострадать жители Нижнего Тагила. Если по мусорке к нему пришли толпы людей, он не мог не начать задавать какие-то вопросы коллегам из мэрии. Но преподнесено это всё главе было так, будто Горячкин – враг, и ситуация вышла на уровень конфликта, причём личного».

Позже Носов отомстил Горячкину. Когда депутаты выбирали замену председателю комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Олегу Бахтееву, то отдали предпочтение гендиректору «Нижнетагильского холодильника» единороссу Вячеславу Малых, хотя Горячкин являлся заместителем Бахтеева и не раз проводил вместо него заседания думской комиссии. Кандидатуру Горячкина поддержал только он сам.

«Я не мог не предложить зама, с которым мы работали вместе в пятом и шестом созыве, – признаётся Олег Бахтеев. – Но, зная некоторые политические решения, я честно подошёл к Вячеславу и сказал: “Я предложу тебя, но ты сними свою кандидатуру, это будет красивее”. Я ему объяснил почему: решение было уже принято. Но он меня не услышал, поэтому со стороны… был шок… Решение было закулисным и для кого-то неожиданным, но только для кого-то. Вячеслава я предупредил, но он, как всегда, ничего не услышал».

Малых, который до этого держался с Носовым на дистанции, выбрал более сильный лагерь и получил возможность сохраниться до выборов. Сейчас мэр, пользующийся поддержкой большей части тагильчан, делится с единороссом своим рейтингом во время дворовых встреч, чтобы обеспечить ему победу на выборах депутатов НТГД седьмого созыва. 10 сентября Малых будет избираться по одномандатному округу № 11.

Вячеслав Горячкин в декабре 2016 года был исключён из политсовета «Единой России». А по итогам партийных праймериз в мае 2017-го набрал лишь 46 голосов выборщиков, уступив победу в девятом округе директору МУП «Тагильский трамвай» Игорю Темнову (получил 191 голос). Источники в окружении секретаря тагильских единороссов утверждают, что представителю НТЗМК поставлен неформальный запрет на переизбрание в думу.

«Горячкин хотел принять участие в выборах как самовыдвиженец, но сейчас на руководство предприятия, где он работает, а также на самого Горячкина оказывают мощное давление, пытаясь заставить отказаться от своих планов», – говорит чиновник из окружения Носова.

Сегодня, в последний день регистрации кандидатов, Вячеслав Горячкин всё же выдвинулся в гордуму в качестве самовыдвиженца. По его словам, он по-прежнему пользуется высокой поддержкой у жителей округа, в котором проработал 10 лет, и идёт на выборы не против «Единой России», а за своих избирателей. Скорее всего, результат противостояния опального депутата и поддерживаемого Носовым директора «Тагильского трамвая» станет главной интригой этой кампании.

Как Маслов потерял статус лидера тагильских единороссов и чуть не лишился кресла спикера

Непросто работа в шестом созыве далась и спикеру Нижнетагильской гордумы Александру Маслову. «Креативные менеджеры» новой волны от УВЗ – Ленда и Муринович – долго вели против Маслова подрывную работу, однако ему удавалось отбиваться от их нападок за счёт доверительных отношений с экс-директором корпорации Олегом Сиенко. В 2015 году, на последнем перед летними каникулами заседании думы, разразился настоящий скандал. Муринович заявил, что Маслов в присутствии депутатов Саранчука и Галахова нецензурно его обозвал, а также угрожал убийством, и попросил комиссию по этике разобраться. Поводом для угроз спикера стало заседание думской комиссии, на котором Муринович задал коллегам вопрос, почему служебным автомобилем Маслова пользуется его супруга. До этого сюжет о председателе гордумы выпустил телеканал «Крик-ТВ», который Александр Маслов хотел лишить контракта на освещение деятельности думы. Субподрядчиком екатеринбургской компании был телеканал Муриновича «Реальный Тагил», поэтому у медиаменеджера был, помимо политического, и личный интерес в атаке на спикера.

Отношения с мэром у спикера окончательно испортились в 2015 году. К этому же времени Сергей Носов, которому, как принято считать, перед выдвижением на пост тагильского мэра обещали в дальнейшем должность губернатора, окончательно рассорился с действующим главой региона Евгением Куйвашевым. Вместе с чиновниками из Екатеринбурга он регулярно критиковал областные власти за бюджетное недофинансирование городов, называя при этом политику губернатора и правительства «тагилофобией». После беспрецедентных вливаний в бюджет в 2013 году региональные власти, по мнению Носова, специально не поддержали ряд крупных инфраструктурных проектов тагильского градоначальника, хотя субсидии Нижнему Тагилу из областного бюджета росли год от года.

«Глава давно в городе не был, и первый год он “смотрел поляну”, но потом начал гайки закручивать абсолютно всем – не только работникам администрации и депутатам. Тагил в целом в области шуметь начал: то с бюджетом не соглашается, то в какие-то программы лезет самостоятельно. Не нравился ведь тогда никому ни “Безопасный город”, ни “Светлый город”. Тагил абсолютно вразрез политике области шёл», – замечает депутат Олег Бахтеев.

Спикер НТГД Александр Маслов был не готов идти на открытое противостояние с областными властями. В 2015 году он отказался ехать на показательное совместное заседание гордум Екатеринбурга и Нижнего Тагила, чем вызвал гнев Носова. После этого последний сумел убедить гендиректора УВЗ Олега Сиенко, креатурой которого являлся Маслов, лишить спикера поста лидера тагильской ячейки единороссов, и даже хотел отнять у оппонента пост спикера. На последнее Сиенко не пошёл, но отдать партячейку лояльному Носову единороссу (тогда называлось имя директора по персоналу УВЗ Сергея Саранчука) председателя гордумы всё же уговорил. В январе 2016 года Маслов написал заявление об отставке, однако секретарь регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий подписал его лишь спустя полгода. Про Саранчука тогда все уже забыли, после примирения «области» и «города» они выдвинули единую команду в Госдуму и Заксобрание, поэтому тагильское отделение ЕР возглавил лично Сергей Носов. В дальнейшем конфликт между мэром и спикером не раз переходил в публичную плоскость. Они регулярно обменялись взаимными уколами во время заседаний гордумы и в средствах массовой информации.

В следующий созыв НТГД Александр Маслов баллотироваться уже не собирается. Сейчас он, по словам коллег, ведёт переговоры с областными чиновниками о трудоустройстве в правительстве Свердловской области.

Как Муринович предал оппозиционеров, чтобы решить проблемы избирателей

Представитель движения «В защиту человека труда», депутат Андрей Муринович, который избирался в НТГД от оппозиционной партии «Справедливая Россия», в течение созыва не раз убеждал коллег принять решение в пользу администрации города. Работая в тесном взаимодействии с руководителем аппарата администрации Андреем Лендой, он защищал проект строительства полигона ТБО на Руднике, призывал депутатов увеличить бюджет города за счёт неподтверждённых доходов. В разговоре с журналистом АН «Между строк» Муринович объяснил свои действия тем, что сегодня «депутаты от оппозиционных партий, в том числе от “Справедливой России”, не обладают ресурсами, позволяющими решать проблемы избирателей».

«Я стал менее оппозиционен с точки зрения “бла-бла-бла”, но у меня появилось больше возможностей для решения задач избирателей. Пять лет назад и сейчас – это просто небо и земля. Можно много говорить, долго строить из себя всего такого оппозиционного депутата, но это не поможет добиться реальной помощи, потому что в этом случае действующая власть не воспринимает тебя всерьёз. Необходимо выстраивать коммуникации с муниципальными структурами, если хочешь, чтобы твоя просьба была исполнена. Потому что обычно это всё-таки прерогатива депутатов от партии власти – оказывать влияние и помогать избирателям. Поэтому, я считаю, самым разумным было бы вернуть выборы депутатов по одномандатным округам. В этом случае важно не то, от какой ты партии, а то, что тебя поддержали избиратели», – считает Андрей Муринович.

В 2016 году, за неделю до выборов в Заксобрание Свердловской области, Муринович неожиданно для всех решил снять свою кандидатуру. Эсер, выдвинутый партией во главе тергруппы и как одномандатник в Ленинском округе Нижнего Тагила, объяснил своё решение нежеланием противопоставлять себя «команде Носова», которая объединяла кандидатов-единороссов. После этого демарша Александр Бурков сменил Муриновича на посту руководителя фракции СР в гордуме на вице-спикера Леонида Мартюшёва. Последний сейчас возглавляет отделение «Справедливой России» в Ленинском районе, а также списки эсеров на выборах депутатов седьмого созыва.

В мае 2017 года Муринович впервые принял участие в праймериз «Единой России», но проиграл. Муринович получил 175 голосов выборщиков – столько же, сколько директор «Уралвагонзавода» по связям с органами государственной власти Андрей Палатов. В ходе заседания политсовета местного отделения ЕР делегаты решили выдвинуть от партии сотрудника корпорации.

«Везде себя человек зарекомендовал, – говорит Александр Маслов. – Да, он умеет себя показать, и я не говорю, что он не достоин быть депутатом городской думы. Но когда человек является сторонником “Единой России”, потом представляет интересы “Справедливой России”, не являясь её членом, а через несколько лет вновь становится ярым сторонником ЕР и чуть было не выигрывает предварительное голосование у одного из руководителей УВЗ, это, конечно, вызывает вопросы. Это удар по партии и её дискредитация. Люди, которые следят за политикой, негативно к этому относятся, и имидж партии и главы города страдает, когда наш с вами небезызвестный персонаж организовывает в городе такие вещи».

Стать депутатом НТГД седьмого созыва Муринович не намерен. Бывший президент телекомпании «Ермак» сейчас работает над перезапуском полпредского телеканала к выборам президента.

«Многие вещи проходили на грани фола, но город развивался семимильными шагами»

Плохо или хорошо депутаты отработали прошедшие пять лет, сами они сказать затрудняются. В ходе заседаний гордумы народные избранники не раз разрешали мэрии увеличить доходную и расходные части бюджета города на сотни миллионов рублей, закрывая глаза на многочисленные претензии Счётной палаты. Они одобрили продажу газовых сетей Нижнего Тагила, а также приватизацию электросетевого хозяйства, несмотря на возражения прокуратуры. Но в то же время депутаты добились установки в детских садах фильтров для воды, снизили земельный налог для гаражей, не дали мэрии вычеркнуть матерей-одиночек и ветеранов из очередников на землю. В ходе шестого созыва они регулярно критиковали реформу школьного и дошкольного питания, требовали от прокуратуры проверить финансовую деятельность скандально известного МАУ АРИС, просили врио губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева оставлять штрафы за нарушения ПДД, зарегистрированные комплексом «Безопасный город», в бюджете города.

«Многие вещи в этом созыве проходили на грани фола, – признаётся Андрей Муринович. – С другой стороны, эту грань фола именно депутаты и показывали своим отношением, выступлениями. И это как раз и показывало, что некоторые из депутатов вели себя профессионально, они чётко понимали, чем принятие некоторых решений грозит городу, но в то же время брали эту ответственность на себя. Это не хорошо и не плохо, городская дума не может быть лояльной или нелояльной. Пять лет город развивался семимильными шагами. Пришёл другой глава, который, как танк, пытался найти дорогу в светлое будущее… Опять же… в светлое будущее бульдозером обычно дорогу не делают».

Пока Сергей Носов искал дорогу в светлое будущее, ФПГ решали свои задачи. Тагильские депутаты отмечают, что шестой созыв НТГД прошёл без явного конфликта между главными финансово-промышленными группами города – УВЗ и НТМК.

«Пятый созыв был изначально построен на работе двух конфликтующих лагерей – УВЗ и НТМК, – вспоминает Вячеслав Горячкин. – Ярко прослеживались их полярные позиции, но при этом они достаточно конструктивно работали по знаковым вопросам, касающимся жизни города и выполнения муниципальных полномочий. При выдвижении объединённого главы города размылись яркие отличия одного лагеря от другого».

Директор по персоналу УВЗ Сергей Саранчук считает, что через год думу 2012-2017 годов ещё вспомнят, как «самую конструктивную».

«Ко всем вопросам, которые нужно было решать в оперативном порядке, которые при нарушении регламента в думу вносились, в неустановленные сроки и так далее, депутаты относились с пониманием. Собирались и принимали все решения, которые нужны были для города. Поэтому я положительно оцениваю работу свою и коллег в шестом созыве», – говорит Саранчук, отмечая, что в следующий созыв он не избирается «по решению “Уралвагонзавода”».

С Саранчуком согласен и председатель Счётной палаты города Валерий Платунов. Он считает, что хорошо работали в шестом созыве не только депутаты, но и чиновники, которые, по его словам, почти всегда оперативно реагировали на замечания и контрольного органа, и народных избранников.

«Если четвёртый созыв вспомнить, Николай Наумович [Диденко] к нам не приходил на думу, а мы к нему не приходили, – вспоминает Олег Бахтеев. – Он нас не принимал, мы его законы не принимали. Я помню, мы бюджет города принимали в День студента, 25 января, представляете? Сейчас я даже представить себе не могу, как это – в год входить без бюджета, потому что в этом случае срываются все программы. Поэтому… всё познаётся в сравнении».

Бахтеев в выборах депутатов НТГД седьмого созыва также не участвует. Депутат работает первым заместителем гендиректора ОАО «Газпром газораспределение» в Екатеринбурге и, как и главврач Областной станции переливания крови Сергей Чеканов, не может регулярно посещать заседания местного парламента.

«Состав и настрой думы вполне соответствовали тому политическому и клановому раскладу сил, который сохранялся до прихода “Ростеха” на УВЗ, – отмечает политолог Эдуард Коридоров. – С точки зрения пользы для избирателей хотелось бы видеть в думе более “зубастых” депутатов, умеющих лоббировать не только личные политические интересы. Думаю, что сдвиги к лучшему очевидны в благоустройстве центра города. А главная недоработка – финансовая несостоятельность муниципалитета и рискованность бюджетной политики».

Что поможет Носову избежать участи Исаевой?

10 сентября жители Нижнего Тагила будут выбирать депутатов гордумы седьмого созыва. Своих кандидатов уже выдвинули партии «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Патриоты России», «Партия роста». Сергей Носов и Андрей Ленда уже составили список тех людей, которых они готовы видеть в тагильской думе в ближайшие пять лет. Большая часть из них – работники муниципальных организаций.

«В такой ситуации гордума нужна только для соблюдения Конституции РФ, – отмечает Маслов. – Конечно, депутаты седьмого созыва сначала будут задавать какие-то вопросы… Но работнику муниципального учреждения очень легко отбить это желание – задавать вопросы, тем более неудобные, – на него легко надавить. Поэтому да, вопросов острых и противоречивых в следующем созыве будет задаваться гораздо меньше».

С Масловым солидарны многие депутаты шестого созыва, в том числе и Вячеслав Горячкин.

«Вряд ли такие представители смогут ставить в приоритет мнение жителей, а не представительного органа. В приоритете всё-таки стоит задача не защищать интересы населения, а в случае какого-то спорного момента встать на определённую сторону. Следующие пять лет у населения будет меньше возможностей продавливать какие-то вопросы», – делает вывод Вячеслав Горячкин.

«Заранее заключён некий паритетный договор о том, что несколько округов закрепляются за УВЗ, несколько – за ЕВРАЗом, ещё несколько – за администрацией города. Это дума, которая будет лояльна Носову за счёт списков. Списки будут включать кандидатов, согласованных с главой города. Выделив небольшие квоты для предприятий, Носов смог избежать конфликтного сценария и обеспечил себе, на случай, если он останется в городе, думу абсолютно лояльную», – отмечает политолог Александр Пирогов.

По мнению Муриновича, следующий созыв нужен больше УВЗ, чем НТМК. При новом руководстве корпорация может попытаться избавиться от всех неликвидных и не приносящих доходы социальных объектов.

«Будут пытаться скинуть некие вещи социальные, которые важны жителям города, но очень серьёзно нагружают бюджет именно корпорации. Поэтому не так уж и плохо, если в следующем созыве будут депутаты, менее лояльные ФПГ. Попытки скинуть с корпорации на плечи муниципального бюджета дополнительную финансовую нагрузку будут не так легко проходить», – надеется депутат.

В этом случае работа следующего созыва во многом будет зависеть от готовности нового руководства УВЗ идти на компромисс с администрацией города, отмечает Муринович. В противном случае ориентированная на мэра дума нужна будет градоначальнику как раз для того, чтобы «противостоять попыткам УВЗ навязывать свою волю городу при решении многих важных вопросов».

«Двум промышленным предприятиям друг с другом проще договориться. Поэтому слабость позиции мэра с точки зрения депутатов НТГД делает его действительно слабым мэром, и в этом случае может повториться та же ситуация, которая произошла с Валентиной Павловной Исаевой. Думу она всё-таки не настолько хорошо контролировала, как могла», – говорит Муринович.

«Вся наша власть после ухода Носова может оказаться в политическом нокдауне»

Сегодня в федеральных и региональных СМИ обсуждается версия, что Сергей Носов вот-вот станет преемником кемеровского губернатора Амана Тулеева. Реальные факты этого пока не подтверждают, но судьба главы Нижнего Тагила, полномочия которого истекают этой осенью, по-прежнему остаётся интригой. Депутат Муринович считает, что более лояльная Носову дума позволит избежать серьёзных конфликтов, которые могут возникнуть в случае его досрочного ухода с поста главы города.

«Вся наша власть после его ухода может оказаться в политическом нокдауне. Не допустить этого сможет только дееспособная дума, которая в состоянии выражать интересы города, а не ФПГ. Времена системной или несистемной оппозиции уже проходят. Оппозиции давали возможность побалаболить, когда можно было себе это позволить с точки зрения финансов, а сейчас будем затягивать потуже пояса. Поэтому ещё одна важная задача депутатов седьмого созыва – чтобы это затягивание поясов, в том числе и у жителей города, проходило менее конфликтно», – отмечает депутат.

Инсайдеры сообщают, что Носов может сменить Тулеева лишь осенью, после победы на выборах мэра Нижнего Тагила и принятия решения об отмене в городе выборов градоначальника в пользу назначения сити-менеджера. Если такой сценарий реализуется, сити-менеджер будет утверждаться депутатами, то есть на протяжении всего своего срока будет иметь сильную зависимость от них. Впрочем, в случае ухода «сильного мэра» Носова гордума сама потеряет независимость и будет вынуждена теснее работать с администрацией губернатора.

Агентство новостей «Между строк»