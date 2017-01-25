Сергей Носов нашёл управу на нелояльных мэрии депутатов-единороссов. Маслов, Горячкин и Казаринов «без лишних вопросов» утвердили схему нарезки избирательных округов

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов взял под контроль недовольных его политикой депутатов-единороссов. Вернувшись со съезда партии «Единая Россия», который проходил в Москве 21-22 января, Носов пригласил к себе всех городских парламентариев и призвал «эффективно отработать оставшееся до конца созыва время», рассказали АН «Между строк» участники прошедшей в среду, 25 января, закрытой встречи.

Чтобы на заседаниях парламента ни у кого «не возникало лишних и неудобных вопросов», мэр предложил возобновить заседания фракции «Единая Россия» перед заседаниями гордумы и тем самым «усилить партийную дисциплину». Результат не заставил себя долго ждать. Сегодня депутаты Нижнетагильской гордумы практически без обсуждения утвердили новую схему избирательных округов, которой ранее были недовольны некоторые депутаты-единороссы.

«Сергей Константинович нашёл очень хороший инструмент, как сделать гордуму ещё более подконтрольной, особенно членов фракции ЕР, – говорит один из депутатов. – Вчера мэр на совещании достаточно чётко высказался: “Знаете, что мне нравится в Государственной Думе? То, как они дисциплинированно голосуют. Поэтому я, как член Высшего совета партии, а также секретарь местного отделения, буду сейчас работать именно над этим”».

За предложенную избиркомом схему из 14 округов на заседании гордумы проголосовали 23 депутата из 24 присутствующих. В их числе спикер гордумы Александр Маслов, депутаты Алексей Казаринов и Вячеслав Горячкин, которые ранее просили отложить рассмотрение этого вопроса до марта. Единственным, кто воздержался, стал Владимир Щетников.

«Сергей Носов поручил руководителю фракции ЕР в гордуме Алексею Пырину рассмотреть вопрос нарезки одномандатных округов на заседании фракции, – сказал Вячеслав Горячкин. – Оно состоялось сегодня, за полчаса до гордумы. Я посчитал возможным согласиться с коллегами и выдержать линию, которую определила партии, потому что сейчас жителям ничего серьёзного не угрожает. Все свои предложения я всё равно направлю в избирком. Но хотел бы отметить, что в подобной ситуации очень многое зависит от уровня вопроса. Если бы на чашу весов были поставлены глобальные интересы жителей, связанные с изменением условий их проживания, то, безусловно, они были бы в приоритете. Для меня доверие избирателей намного выше, они меня всё-таки избирали».

«Ещё не прошли впечатления от вчерашней встречи с главой города, а сегодня уже есть результат, – подчеркнул вице-спикер Нижнетагильской гордумы, руководитель фракции «Справедливая Россия» Леонид Мартюшёв. – Это я вам хочу сказать о роли дисциплины. Сегодня на заседании гордумы присутствовали 24 депутата из 26. Двое отсутствовали по уважительной причине. И это тоже очень важный событийный момент».

После того как гордума в 2016 году увеличила число одномандатников с 13 до 14, появилась необходимость создания ещё одного избирательного округа. По площади новый округ стал одним из самых крупных и забрал ряд населённых пунктов (посёлки Антоновский, Уралец, Висимо-Уткинск и другие), изменив границы всех других округов. Поэтому после ознакомления с новой схемой вопросы к избиркому возникли у ряда депутатов гордумы.

Рассмотрение новой схемы избирательных округов депутаты комиссии по самоуправлению сначала решили перенести на март. Однако депутат Андрей Муринович инициировал внеочередное заседание коллегиального органа. Новую нарезку одномандатных округов парламентарии утвердили за пять минут. У членов комиссии вопросов к работе председателя избиркома Лидии Брызгаловой не возникло, а другие депутаты гордумы на обсуждение изменённой схемы нарезки округов приглашены не были.

Собеседники АН «Между строк» в мэрии утверждают, что инициатором спешки с утверждением схемы округов является руководитель аппарата администрации Андрей Ленда. Несмотря на то, что Сергей Носов не планирует избираться на второй срок, говорят инсайдеры, мэр рассчитывает оставить в Нижнем Тагиле лояльную себе гордуму. Ключевая роль в операции передана Андрею Ленде, который не только формирует списки кандидатов в депутаты, но и сам может попасть в местный парламент, притом стать спикером седьмого созыва.

Напомним, 10 сентября 2017 года состоятся выборы губернатора Свердловской области, главы Нижнего Тагила, а также депутатов Нижнетагильской гордумы седьмого созыва. Точной информации касательно того, по какой модели будут проходить праймериз «Единой России» да и сами выборы, пока немного. Не исключено, что утверждённая сегодня комиссией схема будет переделана из-за отмены партийных списков. На состоявшейся накануне встрече с депутатами Носов заверил их, что списки решено оставить, чтобы оставить шанс пройти в гордуму хотя бы нескольким представителям системной оппозиции.

Агентство новостей «Между строк»