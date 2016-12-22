«На срок уже наговорили». Депутаты Нижнего Тагила попросят прокуратуру и полицию проверить деятельность агентства Ленды из-за пропавших бюджетных миллионов

Председатель Нижнетагильской гордумы Александр Маслов обратится в прокуратуру Ленинского района и полицию с требованием проверить финансовую деятельность скандально известного МАУ «Агентство рекламно-информационного содействия» (АРИС). Решение было принято сегодня, 22 декабря, в ходе последнего заседания гордумы в этом году.

В 2016 году в Свердловской области прошла одна из самых дорогих предвыборных кампаний в масштабах Уральского федерального округа. Несмотря на это, АРИС отчитался лишь о 4,8 тысячи рублей, которые ему удалось заработать. В годовом плане по доходам значилась сумма в 12 млн рублей. Депутаты гордумы по предложению вице-спикера Леонида Мартюшёва попросили разъяснить ситуацию главу города Сергея Носова, однако вместо ответа от мэра получили, как выразился Владимир Щетников, «очередной плевок» от Андрея Ленды – руководителя аппарата администрации и куратора рекламного рынка в Нижнем Тагиле. Чиновник заявил, что в 2016 году было объявлено два конкурса на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, но они не состоялись из-за отсутствия заявок на участие.

«У нас глава города пока Сергей Носов, и ответ должен быть за его подписью. Кроме того, ответ нужно было дать в течение 10 дней, как юрист говорит, а вы нарушили эти требования. Вы не правы, Андрей Евгеньевич, мы сейчас все законы поднимем, которые вы нарушили. На срок уже наговорили вам», – заявил спикер гордумы Александр Маслов.

Написать письмо в прокуратуру с просьбой проверить финансовую деятельность АРИСа спикеру гордумы предложили сразу несколько депутатов – Владимир Щетников, Алексей Казаринов и Вячеслав Горячкин.

«Есть такая структура, как Антикоррупционный комитет Свердловской области. Пусть там ещё проверят, есть ли в деятельности АРИСа коррупционная составляющая. Также предлагаю обратиться к главе города с просьбой изъять все находящиеся в ведении АРИСа рекламные конструкции и передать их на баланс управления муниципального имущества, чтобы его сотрудники занимались сдачей в аренду щитов», – резюмировал Вячеслав Горячкин.

Александр Маслов сообщил, что напишет заявление в Антикоррупционный комитет, но лишь в том случае, если обращения в прокуратуру и полицию будет недостаточно. Также гордума повторно направит главе города депутатский запрос, на который так и не был получен ответ.

«Ситуация требует дальнейшего развития, и это развитие будет, я вам обещаю. Отчёт АРИСа о доходах и публикация в “Между строк” об этом вызвали общественный резонанс, потому что сайт читают не только депутаты, но и чиновники, даже он читает, – сказал Леонид Мартюшёв, показывая пальцем вверх, – хотя говорит, что не читает».

Агентство рекламно-информационного содействия было создано весной 2014 года. В 2015 году Андрей Ленда обещал заработать в бюджет города от рекламной деятельности до конца года более 200 млн рублей, однако его прогнозы не сбылись. В течение года планы по доходам сократили в четыре раза – до 50 млн. По итогам года АРИСу удалось заработать только 222 тысячи рублей за размещение светодиодного экрана на Театральной площади. Вырученная сумма составила всего 0,5% от плана. Год назад, отвечая на претензии депутатов, Ленда объяснял низкие доходы тем, что схема размещения рекламных конструкций в Нижнем Тагиле доработана не полностью и спрогнозировать сумму денежных средств, поступающих в бюджет, сложно. В 2016 году, как обещал в январе куратор рекламного рынка, город точно от этой деятельности заработает.

Рекламные компании Нижнего Тагила много лет пользовались муниципальными земельными участками для размещения билбордов без договоров. После избрания Сергея Носова чиновники решили перевести данную деятельность в законное русло и начали готовить схему рекламных мест. Установленные ранее щиты должны были демонтировать, а участки выставить на открытые аукционы, однако мероприятия затягивались. После появления АРИСа, который должен был помочь управлению муниципального имущества отрегулировать рекламный рынок, выяснилось, что от планов по проведению аукционов администрация отказалась. Рекламные агентства стали безвозмездно передавать щиты городу, а сами продолжали продавать эти площади рекламодателям.

Первыми (почти два года назад) сотни билбордов подарили мэрии собственники агентства «Ником Реклама», затем федеральная сеть Gallery. Управление муниципальным имуществом, вопреки ожиданиям, в том числе руководства финансово-экономического блока, не выставило данные конструкции на торги, а передало в оперативное управление АРИСу. Сейчас щитами продолжает пользоваться «Ником Реклама», Gallery и другие компании, а характер их договоров и взаимозачётов с АРИСом чиновники не раскрывают даже депутатам. Городской бюджет в итоге не получает от рекламной деятельности ни копейки.

В начале 2016 года депутаты гордумы, узнав о том, что муниципальное учреждение изменило свой правовой статус с бюджетного на автономное, потребовали ликвидировать АРИС.

«Потом окажется, что это уже не городские точки. Через суд докажут, что это собственность именно автономного учреждения. Город опять останется в стороне. У нас было такое, когда в оперативное управление "Водоканала" отдали содержание дорог. Результат известен. Схемы одни и те же, только предметы разные», – возмущался тогда бывший председатель комиссии по экономике Олег Бахтеев.

Сергей Носов посчитал ликвидацию АРИСа нецелесообразной, так как учреждение выполняет ряд важных для города задач, например, отвечает за организацию праздничных мероприятий. А мэрия продолжила аккумулировать рекламные места в городе в преддверии выборов в Госдуму и Заксобрание. Летом в муниципальную собственность Нижнего Тагила свои рекламные конструкции передали «Сервис Медиа» (144 конструкции) и «УВЗ-Медиа Сервис» (9 рекламных щитов). АРИС, по всей видимости, работает с ними по той же схеме, что с «Ником Рекламой» и Gallery.

«Ситуация могла развиваться по-другому, – подчеркнул сегодня Леонид Мартюшёв. – Депутаты не раз задавали руководителю аппарата Андрею Ленде вопросы, связанные с размещением рекламы на территории нашего города. Ответов либо вообще не было никаких, либо Андрей Евгеньевич уклонялся от ответов, переводя всё в шутку. Эти его вечные улыбки, ужимки, а вопросы-то серьёзные, речь идёт даже не о десятке миллионов рублей. Господин Ленда не пошёл на контакт с депутатами, поэтому мы и вынуждены были обратиться сначала к главе города, а после в прокуратуру и правоохранительные органы. У нас другого выхода нет».

Согласно схеме размещения рекламных конструкций, опубликованной на официальном сайте города, всего в Нижнем Тагиле 912 мест для размещения щитов, светодиодных экранов и коробов. Почти все они заняты, хотя ни одного аукциона по их аренде за последние годы не проводилось. В период избирательной кампании по выборам в Госдуму и свердловское Заксобрание в сентябре этого года на рекламных щитах города было размещено более сотни плакатов политической направленности. Тагильские кандидаты потратили на выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов, по данным Облизбиркома и ТИКов, более 10 млн рублей. Собеседники в партиях, представляющих так называемую системную оппозицию, рассказали АН «Между строк», что все контакты с рекламными агентствами осуществлялись только через Андрея Ленду, а чиновник лично цензурировал содержание политической рекламы. В «Справедливой России» утверждали, что мэрия Нижнего Тагила запретила рекламным агентствам сотрудничать с их кандидатами, несмотря на наличие свободных площадей.

Агентство новостей «Между строк»