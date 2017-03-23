«Прорехи в работе не являются преступлением». Депутаты Нижнего Тагила увеличили бюджет города почти на миллиард рублей

Депутаты Нижнетагильской гордумы сегодня, 23 марта, приняли корректировку в бюджет города на 2017 год, увеличив доходную и расходную части на 837 миллионов рублей. За внесение изменений в главный финансовый документ проголосовали 16 парламентариев из 21 присутствующего, против – один, ещё четверо воздержались. После внесения корректировки прогнозируемый объём доходов города в этом году достиг 9,95 миллиарда рублей, расходов – 9,99 миллиарда рублей. Дефицит остался на прежнем уровне – 46 миллионов рублей.

Деньги планируется направить на обеспечение текущей деятельности, исполнение муниципальных контрактов и, главное, погашение кредиторской задолженности. В конце прошлой недели глава Нижнего Тагила Сергей Носов получил от прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова представление за неисполнение мэрией финансовых обязательств перед подрядчиками. Как выяснилось, город задолжал предпринимателям по муниципальным контрактам полмиллиарда рублей. Завтра, 24 марта, в резиденции полпреда президента в УрФО Игоря Холманских в Екатеринбурге генпрокурор РФ Юрий Чайка проведёт расширенное совещание по теме защиты прав бизнесменов. На нём свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву предстоит отчитаться о результатах погашения долгов в регионе, а также муниципалитетах, в том числе в Нижнем Тагиле – самом злостном неплательщике в области. После этого Носов поручил работникам финансового и экономического управлений города срочно внести поправки в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов.

Предполагается, что дополнительные 510 миллионов рублей город получит от продажи муниципального имущества (в том числе газового комплекса), ещё 170 миллионов рублей – от его аренды. Председатель Счётной палаты Валерий Платунов на заседании гордумы в очередной раз высказал сомнение по поводу получения доходов от реализации прогнозного плана приватизации, а также от НДФЛ и земельного налога. Его опасения подтвердила и Ольга Баранова, начальник межрайонной инспекции ФНС России.

«Темпы роста сбора по НДФЛ и земельному налогу за три месяца действительно есть, но у нас по этим источникам и законодательство поменялось. Налоговые декларации стали представлять ежеквартально, мы принимаем меры по принудительному взысканию, отсюда и рост. Но ситуация остаётся достаточно беспокойной. Много тех, кто попал в категорию недоимщиков впервые. Да, может, и есть смысл увеличить доходы, но не в этом месяце. Нужно вернуться к этому вопросу летом, когда пройдёт хотя бы шесть месяцев с начала года, чтобы увидеть реальную картину. А так здесь только 50 процентов от предложенных сегодня сумм взять можно», – предупредила Ольга Баранова.

К предостережениям Счётной палаты и налоговиков о необоснованности доходов прислушались лишь несколько депутатов – Владимир Щетников, Вячеслав Горячкин и Александр Маслов. До заседания гордумы необходимость принятия корректировки обсудили во фракции «Единая Россия», ещё ранее, 22 марта, на политсовете местного отделения партии. Лидер тагильских единороссов, мэр Сергей Носов специально пришёл на рассмотрение этого вопроса на гордуме, чтобы «проконтролировать принятие верного решения и выявить нелояльных ему и мэрии парламентариев», отмечает депутат-единоросс.

Глава города признал, что «есть определённые тревоги» в части прогнозируемых доходов, а по итогам полугодия нужно будет делать окончательную корректировку бюджета. Он пожаловался на то, что «так и не смог разобраться в том, кто отвечает за собираемость налогов», а область сократила сумму выделяемых Тагилу средств на полмиллиарда рублей. А далее, по словам парламентариев, «пока журналисты не разбежались, поспешил перевести тему разговора в несколько иное русло».

«У нас сегодня стоимость билета в бани где-то около 300 рублей. Мы компенсируем расходы на предоставление скидки за пользование услугами бани пенсионерам и детям двум учреждениям на 1,8 миллиона рублей. Я так пересчитал, это более 12 тысяч льготников помылись в банях, 12 тысяч за год! Представьте эти очереди в банях. Подтверждение – чеки, чек – это бумажка, которая имеет или нет юридической силы. А мылось ли на самом деле такое количество льготников в банях, а какая общая пропускная способность, вот с этим надо разбираться, чтобы никаких нарушений не было. Это муниципальные, государственные деньги, 2 миллиона рублей! Все в баню!» – возмутился Носов.

Комментируя выявление Счётной палатой Нижнего Тагила нарушений в работе мэрии, а также подведомственных ей учреждений на 3,4 миллиарда рублей, мэр заявил, что «прорехи в работе не являются преступлением, но наказания для руководителей управлений администрации города будут пересмотрены».

Напомним, в конце февраля финансовой ситуацией в Нижнем Тагиле, в том числе долгами мэрии перед предпринимателями, заинтересовалась областная прокуратура. 28 числа её сотрудники приехали в город, чтобы провести в Ленинской прокуратуре закрытое выездное совещание «о состоянии законности в сфере защиты прав предпринимателей». В мероприятии приняли участие глава города Сергей Носов, его заместители, замначальника управления финансового контроля свердловского Минфина Андрей Овсянников, а также бизнес-омбудсмен Елена Артюх. По итогам встречи мэр пообещал внести корректировки в проект бюджета на 2017 год, которые позволят стабилизировать ситуацию уже к середине этого года в случае, если будут выполнены все обязательства со стороны областного правительства.

В начале марта предостережение об устранении нарушений прав предпринимателей Генпрокуратура РФ вручила губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Просроченная задолженность региона перед подрядчиками по госконтрактам составила на 1 марта почти полмиллиарда рублей. Всего свердловские муниципалитеты и подведомственные им учреждения задолжали бизнесу 800 миллионов рублей. При этом выяснилось, что медленнее всех с подрядчиками за сделанную работу расплачивается тагильская мэрия: до сих пор деньги не получила компания «НПА-Профиль-ПУ» из Берёзовского, которая отремонтировала в 2013 году Театральный сквер и главный городской фонтан, открытые с помпой главой города Сергеем Носовым.

На начало 2017 года задолженность муниципалитета перед подрядчиками, по словам спикера гордумы Александра Маслова, составляла порядка 2 млрд рублей, ещё около 1,5 млрд рублей Нижний Тагил должен был банкам. При этом в начале 2017 года администрация опубликовала закупки на предоставление городу ещё четырёх кредитных линий на общую сумму 450 млн рублей. Цель кредитования – погашение дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств. Максимальный размер годовой процентной ставки, который готова заплатить мэрия, равен 11%.

Агентство новостей «Между строк»