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22 Фев 2017 11:00 | Метки: Новости Нижнего Тагила, Экономика

Счётная палата выявила нарушения в работе мэрии Нижнего Тагила на 3,4 млрд рублей

Счётная палата Нижнего Тагила обнаружила нарушения в работе мэрии, а также подведомственных ей учреждений на сумму порядка 3,4 млрд рублей. Об этом председатель контрольно-ревизионного органа Валерий Платунов сообщил депутатам на заседании Нижнетагильской гордумы. В ходе проверок сотрудники Счётной палаты выявили нарушения и недостатки, допущенные при расходовании бюджетных средств, использовании муниципального имущества и ведении бухгалтерского учёта.

«Из них нецелевое использование бюджетных средств – 74 тыс. рублей, неэффективное расходование – 171,5 млн рублей, неправомерное расходование – 1,2 млн рублей, нарушения при управлении муниципальным имуществом – 452,5 млн рублей, нарушение порядка ведения бухгалтерского учёта, составления бюджетной отчётности, применения бюджетной классификации – 2,8 млрд рублей», – сообщил Валерий Платунов.

Больше всего нарушений у управления муниципального имущества администрации Нижнего Тагила, а также управлений культуры и ЖКХ. По результатам проверок восьми должностным лицам были объявлены замечания, четверым – выговор. Шестнадцать муниципальных служащих понесли наказание в виде снижения размера премии.

«По результатам контрольных мероприятий устранены нарушения на сумму 2,1 млрд рублей. В бюджет города возмещены денежные средства в объеме 600 тыс. рублей. Устранены нарушения порядка управления имуществом на сумму 18,7 млн рублей, а также нарушения законодательства при ведении бухучёта в сумме 2,1 млрд рублей», – добавил председатель Счётной палаты.

Прокуратура Ленинского района, получив информацию от аудиторов, внесла представления об устранении нарушений главе города Сергею Носову и председателю местного парламента Александру Маслову. Ещё одно должностное лицо было привлечено к административной ответственности и оштрафовано на 20 тыс. рублей.

Агентство новостей «Между строк»

Фото: Татьяна Кошутина

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