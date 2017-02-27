«Прецедентов, чтобы город становился банкротом, в России ещё не было». Облпрокуратура и региональный Минфин провели ревизию долгов Нижнего Тагила за пятилетку Носова

За полгода до окончания полномочий мэра Нижнего Тагила и гордумы появляется всё больше и больше оценок работы главы администрации и депутатов. С одной стороны, после избрания Сергея Носова в октябре 2012 года город заметно преобразился. В Нижнем Тагиле были запущены такие крупные проекты, как «Светлый город» и «Безопасный город», отремонтированы километры дорог, в кратчайшие сроки построены ФОК «Президентский», набережная «Тагильская лагуна», два моста через реку Тагил, реконструирован драмтеатр и площадь Славы, приведён в порядок символ города – Лисья гора. С другой стороны, вместе с тем, как в городе появлялись новые объекты, росла и его закредитованность. Накануне Нижний Тагил посетил десант из сотрудников областной прокуратуры, Минфина и бизнес-омбудсмена, чтобы провести ревизию наследия Сергея Носова. Подробности – в материале АН «Между строк».

Мэрия не спешит расплачиваться с подрядчиками за сделанную ими работу. До сих пор деньги не получила компания «НПА-Профиль-ПУ» из Берёзовского, которая отремонтировала в 2013 году Театральный сквер и главный городской фонтан, открытые с помпой Сергеем Носовым.

«Сегодня город должен 585 миллионов рублей по муниципальным контрактам, в том числе 179 миллионов рублей по исполнительным листам, по решениям судов. Эта задолженность текучая, она гасится, но, конечно, вызывает тревогу, необходимо принимать меры для её снижения. Решения судов по исполнительным листам касаются ООО “УК НТ ПОПАТ” – 3,9 миллиона рублей, индивидуального предпринимателя Сергея Сивкова – 7,9 миллиона рублей (речь идёт о долге мэрии перед ООО "Управляющая компания городским электротранспортом" за услуги по льготному проезду граждан. – Прим. ред.), а также “НПА-Профиль-ПУ” (порядка 44 миллионов рублей). По “НПА-Профиль-ПУ” сумма большая, но неоднозначная, потому что там ещё идут судебные споры на большую сумму, предъявляются претензии на сумму более 100 миллионов рублей, но у администрации ещё есть возможность проведения взаимозачётов. Перечисленные выше – самые крупные должники», – отметил прокурор Ленинского района Владимир Мартынов.

Как отмечает экс-председатель думской комиссии по бюджету, экономической политике и инвестициям Олег Бахтеев, «финансовые гири» у Нижнего Тагила появились ещё при Николае Диденко. При Валентине Исаевой масштабных преобразований в городе не свершилось, но ей удалось немного сократить долги своего предшественника. Вместо 300 миллионов рублей долга по просроченной кредиторской задолженности осталось десять, на 100 миллионов снизилась задолженность по судебным искам. Средства, полученные от перевыполнения доходной части 2012 года (так называемый профицит), чиновники решили не направлять на снижение суммы банковских кредитов до уровня в 200 миллионов рублей (при изначальных 432 миллионах рублей), а оставить на расчётном счёте.

Как заявлял ранее спикер гордумы Александр Маслов, задолженность муниципалитета перед подрядчиками почти в четыре раза больше суммы, озвученной прокуратурой, порядка 2 млрд рублей, ещё 1,5 млрд рублей Нижний Тагил должен банкам. Обслуживание кредитов обходится бюджету примерно в 170 млн рублей в год. На эти деньги можно было бы построить как минимум один детский сад. В начале 2017 года администрация опубликовала закупки на предоставление городу ещё четырёх кредитных линий на общую сумму 450 млн рублей. Цель кредитования – погашение дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств. Чиновники планируют определить банки-победители на аукционах в начале марта. Максимальный размер годовой процентной ставки, который готова заплатить администрация города, составляет 11%.

«То, что сегодня глава города делает, я не знаю, честно говоря, – признался Олег Бахтеев. – Взрослые люди хвалят Тагил, рассказывают, как там замечательно, какая набережная, как всё строится. Но, на примере понятий семьи, это дети, которые видят все блага, но не понимают, какой ценой они обходятся. Отдельно взятая семья может взять пять кредитов и в течение нескольких лет рассчитываться. Но если одна семья или предприятие возьмёт восемь-десять кредитов и будет не в состоянии их оплачивать, станет банкротом. Прецедентов того, чтобы город становился банкротом, в России ещё не было. Может быть, глава города, зная все эти вещи, и ведёт такую политику. Ну и пусть у Тагила будет три миллиарда долгов, зато блага появились. Потом другой глава придёт, будут новые объекты и пять-десять миллиардов долгов. Не знаю, насколько это правильно или неправильно. На авось надеются».

Отметим, дефицит бюджета Нижнего Тагила в 2016 году составил 310,7 млн рублей. «Дыры» в казне города были бы более серьёзными, если бы чиновникам не удалось в последний момент сдать в аренду электросетевое хозяйство. Как писало наше агентство, от срыва аукциона больше всего могли пострадать такие крупные проекты Сергея Носова, как «Светлый город» и «Безопасный город». Мэрии необходимо было рассчитаться с Уральским оптико-механическим заводом (входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») по контракту жизненного цикла на наружное освещение: 44 млн рублей за проектные работы 2015 года и 345 млн рублей за 2016 год. Ещё 230 млн рублей администрация выделила на исполнение контракта с компанией «Техносерв» миллиардеров братьев Ананьевых, которая выиграла в марте 2015 года конкурс на реализацию второго этапа программы «Безопасный город».

В проекте главного финансового документа на 2017 год дефицит изначально не планировался, однако уже на заседании гордумы в феврале финансовое управление мэрии представило депутатам корректировку, в результате внесения которой в проекте бюджета на 2017 год образовался дефицит в размере 46 миллионов рублей.

Недавно финансовой ситуацией в Нижнем Тагиле, в том числе долгами мэрии перед предпринимателями, заинтересовалась областная прокуратура. 28 февраля её сотрудники приехали в Путинград, чтобы провести в помещениях Ленинской прокуратуры выездное совещание «о состоянии законности в сфере защиты прав предпринимателей». В мероприятии приняли участие глава города Сергей Носов, его заместители, замначальника управления финансового контроля свердловского Минфина Андрей Овсянников, а также бизнес-омбудсмен Елена Артюх. Встреча проходила в закрытом режиме, в зал СМИ пустили лишь на несколько минут.

«В 2016 году благодаря мерам прокурорского реагирования органы власти погасили задолженность перед предпринимателями в размере более 250 миллионов рублей, – сообщил начальник отдела по надзору за соблюдением прав предпринимателей Иван Беляков. – В основном объём задолженности по несвоевременной оплате контрактов допускается органами местного самоуправления или подведомственными им учреждениями. По состоянию на конец 2016 года общий объём задолженности муниципальными заказчиками Свердловской области составил более миллиарда рублей, большая часть из которого приходится на Нижний Тагил. В настоящее время судебными решениями подтверждается задолженность города в размере 219 миллионов рублей».

Как отметили участники встречи, инициатором проведения выездного совещания стал полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских. Ещё в октябре 2016 года было проведено заседание Совета по содействию развитию малого и среднего предпринимательства при полпреде, где и обсуждалась проблема задолженности мэрий перед подрядчиками за выполнение разных муниципальных заказов. Протокол по итогам мероприятия был направлен в администрацию губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и иные ведомства. По словам заместителя полпреда Бориса Кириллова, темы выездного совещания и заседания совета, «безусловно, содержательно как-то связаны, но не организационно, это совершенно разные мероприятия».

Источник агентства, близкий к администрации губернатора, сообщает, что десант из высокопоставленных чиновников, сотрудников прокуратуры и омбудсмена был направлен в Тагил для урегулирования возможных конфликтных ситуаций. 10 сентября 2017 года состоятся выборы губернатора Свердловской области и главы Нижнего Тагила. И сложности во время предвыборной кампании Евгению Куйвашеву во втором по величине городе области не нужны. По словам собеседника АН «Между строк», в феврале представители областной власти провели закрытую встречу с работниками прокуратуры, где в жёсткой форме отчитали её за бездействие и поручили взять на контроль погашение тагильской мэрией долгов перед всеми подрядчиками.

«Мы сегодня слушали позицию и прокурора, и муниципалитета, и предпринимателей, и службы судебных приставов. Конечно, ключевая проблема, на мой взгляд, в этом вопросе – это дефицит бюджета. Денег на все расходные обязательства недостаточно по разным причинам и, соответственно, не хватает денег на погашение тех требований, которые предъявляют предприниматели. По результатам сегодняшнего совещания, к сожалению, предпринимателям денег сразу не добавят, но это была демонстрация крайней степени внимания, озабоченности и высокого уровня контроля этой проблемы со стороны прокуратуры, уполномоченного и службы судебных приставов. В любом случае сказать, что бюджет дефицитный, – мало, нужно искать варианты, как этот бюджет пополнять, и всё-таки исполнять свои обязательства. Сегодня на погашение задолженности перед предпринимателями из бюджета выделено менее пяти процентов от общей суммы задолженности. Конечно, эта ситуация ненормальная», – отметила Елена Артюх.

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов парировал тем, что сегодня предприниматели должны тагильской мэрии гораздо больше, чем она им.

«Есть серьёзное невыполнение обязательств предпринимателями перед мэрией на уровне 700 миллионов рублей в виде долгов по налогам, по аренде земли и имущества. Очень серьёзная цифра, но, несмотря на эти вещи, внимание в первую очередь уделяется вполне объяснимым долгам по 44 ФЗ, по которому разыгрывались контракты», – сказал АН «Между строк» Сергей Носов.

Вице-спикер Леонид Мартюшёв считает, что перекладывать ответственность на должников муниципалитета некорректно и кредиторы Нижнего Тагила не должны от этого страдать.

«Раз уж на уровень областной прокуратуры вышла ситуация в Нижнем Тагиле по расчётам с предпринимателями, которые выполняли тот или иной заказ муниципалитета... Ситуация неблагополучная, тем более что в целом долг муниципалитета сейчас огромный. Носов говорит о том, что предприниматели тоже должны платить по долгам, и Артюх с ним согласна. Но она отметила, что каждый должен исполнять свой долг – и предприниматели, и мэрия, да и в общую кучу всё валить не надо», – подчеркнул Мартюшёв.

По словам мэра, в марте чиновники представят на очередном заседании гордумы проект корректировки бюджета города, где будут указаны источники, которые позволят Нижнему Тагилу получить дополнительные доходы. Средства планируется направить на погашение кредиторской задолженности. Документ будет внесён в думу для его рассмотрения уже на следующей неделе.

«Кроме того, мы договорились о том, что составим график очерёдности погашения задолженности. Он будет на контроле у областной прокуратуры, его изменение должно будет сопровождаться объяснениями. Но в любом случае, если будут выполнены все обязательства со стороны областного правительства перед городом, вполне реально будет стабилизировать ситуацию уже к середине года», – добавил мэр.

Агентство новостей «Между строк»