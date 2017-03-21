Перед встречей с Чайкой тагильская мэрия в панике гасит долги перед подрядчиками, раздувая доходы бюджета. «Неизвестно, кто будет после выборов подводить итоги, можно и больше нарисовать»

Работники финансового и экономического управлений мэрии Нижнего Тагила экстренно вносят поправки в бюджет города на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. В конце прошлой недели прокурор Свердловской области Сергей Охлопков внёс представление Сергею Носову за неисполнение мэрией финансовых обязательств перед подрядчиками. Ещё ранее предостережение об устранении нарушений прав предпринимателей Генпрокуратура РФ вручила губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Просроченная задолженность региона перед подрядчиками по госконтрактам составила на 1 марта почти полмиллиарда рублей. Всего свердловские муниципалитеты и подведомственные им учреждения задолжали бизнесу 800 миллионов рублей. При этом выяснилось, что медленнее всех с подрядчиками за сделанную работу расплачивается тагильская мэрия: по состоянию на 1 марта имелась полумиллиардная непогашенная задолженность перед предпринимателями со стороны администрации города. До сих пор деньги не получила компания «НПА-Профиль-ПУ» из Берёзовского, которая отремонтировала в 2013 году Театральный сквер и главный городской фонтан, открытые с помпой главой города Сергеем Носовым.

24 марта в резиденции полпреда президента в УрФО Игоря Холманских в Екатеринбурге генпрокурор РФ Юрий Чайка проведёт расширенное совещание по теме защиты прав предпринимателей, в том числе невыплат по контрактам подрядчикам за выполненные работы. В мероприятии примут участие главы 41 региона страны и прокуроры из Сибирского, Уральского, Приволжского и Дальневосточного федеральных округов. К ним в качестве участников присоединятся главы городов, имеющих наиболее крупные задолженности перед предпринимателями, бизнес-омбудсмен России Борис Титов, депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации. Накануне выездного совещания, 23 марта, тагильские парламентарии должны будут утвердить корректировку бюджета, направленную на увеличение доходов и расходов города в 2017 году на 837 миллионов рублей. Деньги планируется направить на обеспечение текущей деятельности, исполнение муниципальных контрактов и, главное, погашение кредиторской задолженности.

«В корректировке марта присутствуют средства на погашение кредиторской задолженности, – отметила замглавы администрации по финансово-экономической политике Евгения Черемных на заседании думской комиссии по предпринимательству. – Задолженность по исполненным муниципальным контрактам составляет на сегодняшний день 295,6 миллиона рублей. 227,7 миллиона – это ресурсники и наши МУПы (более 80 миллионов рублей – “Горэнерго”, находится в стадии банкротства). 36,8 миллиона рублей – исполнительные листы по ”НПА-Профиль-ПУ”. Помимо этого, имеется задолженность ещё перед 240 фирмами. Где-то это 15 тысяч рублей, где-то – 20 тысяч рублей. Динамика погашения положительная. Графики предусматривают погашение задолженности перед предпринимателями в первом квартале на 40 миллионов рублей, во втором – на 30 миллионов рублей».

После внесения корректировки прогнозируемый объём доходов города в 2017 году достигнет 9,95 миллиарда рублей, расходов – 9,99 миллиарда рублей. Дефицит останется на прежнем уровне – 46 миллионов рублей.

Изыскать деньги на погашение задолженности чиновники намерены за счёт перераспределения денежных средств внутри управлений мэрии, взыскания недоимки по налогам, а также дополнительных доходов от продажи нежилых помещений и газовых сетей, находящихся в собственности муниципалитета.

«В показателях учтены прогнозный план приватизации предыдущих лет, а также предстоящая приватизация газовых сетей, кадастрирование которых мы сейчас завершаем. Это более 300 миллионов рублей. Есть также те объекты, внесение которых в прогнозный план приватизации мы будем дополнительно на думе только ещё рассматривать. Это те помещения, от которых отказались арендаторы», – пояснила начальник управления муниципального имущества Марина Михайлова.

По мнению ряда депутатов гордумы, прогнозируемые доходы мэрии Нижнего Тагила ничем не подтверждены и в будущем «могут аукнуться городу огромными финансовыми дырами и ещё большей задолженностью».

«Это очень рискованно! – заявил депутат Вячеслав Горячкин. – Завышение собственных доходов ещё не приводило к положительному результату. Мы не исполняли план приватизации несколько лет подряд, что приводило либо к неисполнению взятых ранее на себя обязательств по расходам, либо к увеличению долгов города, в том числе кредитной нагрузки на бюджет. Сейчас есть определённые предписания прокуратуры, надо срочно гасить долги, поэтому финансовые источники надуваются. Эти налоги (56 миллионов рублей по НДФЛ), которые мы вдруг должны собрать… Платёжеспособность населения снижается, и у налоговой нет рычага, который позволит заставить людей платить. Да, они могут постоянно слать уведомления, но не более того. Поэтому я не готов брать на себя такие обязательства, тем более что мои депутатские полномочия заканчиваются третьим кварталом, я буду голосовать против этой корректировки. Согласен с тем, что надо ремонтировать детские сады, гасить задолженность, но эти доходы никак не обоснованы!»

По словам председателя Счётной палаты Валерия Платунова, риски недополучения запланированных средств в бюджет города действительно имеются. Наиболее необоснованными являются прогнозируемые доходы от продажи газовых сетей.

«Не знаю, насколько там процессы закручены, но это не так всё быстро делается, может быть, даже не этим годом, – отмечает Олег Бахтеев, экс-председатель думской комиссии по бюджету и первый заместитель гендиректора ОАО “Газпром газораспределение” в Екатеринбурге. – Потому что любые объекты, которые покупают, должны быть на кадастре, нужно, чтобы свидетельство на них было и так далее. Они сейчас “а-ля бесхоз”, какая-то работа проводилась, потом остановилась. Очень сильно городу нужно постараться, чтобы в этом финансовом году сделка состоялась. Планы эти ведь уже озвучивались и с руководством “ГАЗЭКСа” проговаривались, только стоимость была ниже. Сейчас всё надувается, а потом, в конце года, опять всё срезаться будет. А с учётом того, что после выборов в гордуму неизвестно, кто будет подводить финансовые итоги года, можно и больше сейчас нарисовать».

Не более оптимистично Счётная палата оценивает и прогнозируемое получение десятков миллионов рублей от продажи муниципальных нежилых помещений и зданий.

«По большинству объектов нежилого муниципального фонда неоднократно проводились торги, которые не состоялись из-за отсутствия участников. Кроме того, в перечне объектов, от продажи которых планируется получить доходы, есть те, включение которых в прогнозный план приватизации на 2017 год ещё даже не осуществлено», – возмущается Валерий Платунов.

Таких объектов пять: здание на Тимирязева, 35, а также нежилые помещения в домах по адресам Ильича, 35, Нижняя Черепанова, 21, Ленина, 2а и Попова, 12. Всего в ещё не принятом депутатами гордумы прогнозном плане приватизации на 2017 год теперь десять объектов.

Чтобы избежать непредвиденных финансовых ситуаций, а также своевременно уменьшить доходную и расходную части бюджета на этот год, Счётная палата рекомендовала чиновникам детально отслеживать динамику поступления средств по налогам и от продажи муниципального имущества, в том числе газовых сетей. Также сотрудники контрольного органа попросили мэрию подготовить более подробное и подтверждённое расчётами обоснование прогноза поступления всех запланированных доходов. Замглавы администрации по городскому хозяйству и строительству Константин Захаров, защищая необходимость принятия корректировки, заявил, что «лучше иметь место для манёвра и остановиться в последний момент, чем вообще не иметь таких возможностей».

Напомним, в конце февраля финансовой ситуацией в Нижнем Тагиле, в том числе долгами мэрии перед предпринимателями, заинтересовалась областная прокуратура. 28 числа её сотрудники приехали в город, чтобы провести в Ленинской прокуратуре закрытое выездное совещание «о состоянии законности в сфере защиты прав предпринимателей». В мероприятии приняли участие глава города Сергей Носов, его заместители, замначальника управления финансового контроля свердловского Минфина Андрей Овсянников, а также бизнес-омбудсмен Елена Артюх. По итогам встречи мэр пообещал внести корректировки в проект бюджета на 2017 год, которые позволят стабилизировать ситуацию уже к середине этого года в случае, если будут выполнены все обязательства со стороны областного правительства.

На начало 2017 года задолженность муниципалитета перед подрядчиками, по словам спикера гордумы Александра Маслова, составляла порядка 2 млрд рублей, ещё около 1,5 млрд рублей Нижний Тагил должен был банкам. При этом в начале 2017 года администрация опубликовала закупки на предоставление городу ещё четырёх кредитных линий на общую сумму 450 млн рублей. Цель кредитования – погашение дефицита бюджета и погашение муниципальных долговых обязательств. Максимальный размер годовой процентной ставки, который готова заплатить мэрия, равен 11%.

В 2016 году дефицит бюджета Нижнего Тагила составил 310,7 млн рублей. «Дыры» в казне города были бы более серьёзными, если бы чиновникам не удалось в последний момент сдать в аренду электросетевое хозяйство. Как писало наше агентство, от срыва аукциона больше всего могли пострадать такие крупные проекты Сергея Носова, как «Светлый город» и «Безопасный город». Мэрии необходимо было рассчитаться с Уральским оптико-механическим заводом (входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех») по контракту жизненного цикла на наружное освещение: 44 млн рублей за проектные работы 2015 года и 345 млн рублей за 2016 год. Ещё 230 млн рублей администрация выделила на исполнение контракта с компанией «Техносерв» миллиардеров братьев Ананьевых, которая выиграла в марте 2015 года конкурс на реализацию второго этапа программы «Безопасный город».

Агентство новостей «Между строк»