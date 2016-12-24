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26 Дек 2016 17:56 | Метки: Новости Нижнего Тагила

Свердловский губернатор пообещал начать ремонт дороги к посёлку Серебрянка в 2017 году

Дорогу между посёлком Серебрянка и Нижним Тагилом начнут ремонтировать уже в следующем году. Об этом сегодня, 26 декабря, в ходе итоговой пресс-конференции заявил свердловский губернатор Евгений Куйвашев, пишет Ura.ru. Ранее на вопрос о труднодоступности деревни Серебрянка ответил на пресс-конференции президент Владимир Путин. Он заявил о том, что свяжется с главой региона по данной проблеме.

«О дороге знаю ещё с прошлого года, выделили 11 млн рублей, – сообщил Евгений Куйвашев. – Вся проблема в том, что загруженность этой дороги – 300 автомобилей в сутки, протяжённость  50 км. На капремонт нужно 1,5 млрд рублей. Поручение найти эти средства министру транспорта уже дано. Исправим, но быстро сделать не получится – очень уж капиталоёмкий проект».

Ранее в региональном Министерстве транспорта планировали начать ремонт дороги в 2018 году. До начала капитального ремонта подрядные организации Управления автомобильных дорог Свердловской области обещали проводить работы по содержанию трассы. 

Напомним, в октябре 2015 года из-за аварийного состояния дороги жители Серебрянки оказались отрезанными от Нижнего Тагила. Этому сопутствовали перебои в поставках продуктов и медикаментов. Новость о Серебрянке вышла в топ тем федеральных СМИ, журналисты окрестили посёлок «свердловским Донбассом». Даже чиновнический экипаж во главе с Сергеем Носовым не с первого раза смог добраться до Серебрянки: проблемная дорога не оставила иного выбора, кроме как проводить рабочее совещание прямо на обочине. Мэр поручил выставить вдоль трассы пункты оказания техпомощи, также туда были отправлены грейдеры, а «Уралвагонзавод» предоставил КАМАЗы для поставки продуктов. Позже Сергей Носов всё-таки добрался до посёлка. К тому времени ситуация стабилизировалась. Жители начали сбор средств на восстановление дороги своими силами. Депутат Госдумы Александр Петров обещал договориться со «Свердловскавтодором» о переносе ремонта на 2016 год. Кроме того, в Серебрянку прибыла комиссия Общероссийского народного фронта, члены которой после этого заявили, что обратят внимание правительства Свердловской области на сложившуюся в посёлке ситуацию, потому что «в ХХI веке так жить нельзя».

В том же 2015 году суд обязал «Свердловскавтодор», в ведении которого находилась трасса, провести ремонт. По дороге прошлись грейдерами и засыпали её щебнем, но это принесло лишь кратковременный результат. В августе 2016 года пригородная прокуратура провела повторное обследование и вынесла представление отремонтировать трассу, не соответствующую требованиям безопасности движения.

На днях президент России Владимир Путин на вопрос журналиста из Екатеринбурга Максима Румянцева о дороге в посёлок заявил, что такая ситуация недопустима. После этого Серебрянку посетил министр транспорта Свердловской области Василий Старков. Там он, по информации «Комсомольской правды», встретился с главой поселения и пятью местными жителями. Новую дорогу чиновник обещать не стал, лишь рассказал о том, что правительство продолжит выделять средства на поддержание проезжей части в удовлетворительном состоянии.

Агентство новостей «Между строк»

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