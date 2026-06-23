В Нижнем Тагиле жильцы элитной многоэтажки на Гальянке пожаловались на затопление паркинга

Жильцы дома в микрорайоне Гальянка обратились в редакцию АН «Между строк» с жалобой на затопление.

Проблемы начались ещё в начале мая этого года — на паркинге многоквартирного дома № 89 на Уральском проспекте начала появляться вода, из-за чего в «семиэтажке» остановили лифты. Тогда жильцы обратились в управляющую компанию, которая начала поиск источника затопления.

«Первоначально были подозрения на то, что там какой-то родник появился. Копали-копали и вот в эти выходные выяснили, что вода поступает в дом из водопровода, который ведёт в детский сад и таунхаусы. При этом водопровод отключать никто не хочет. Его отключили в пятницу вечером. Только вода ушла и паркинги начали сохнуть, а в воскресенье днём его снова включили, мотивируя тем, что садик должен получать воду», — рассказал АН «Между строк» один из жильцов дома Александр.

В месте затопления было установлено несколько насосов, которые должны были помочь избавиться от воды, однако и они не справляются с потоком. Сейчас глубина воды на стоянке составляет около 20 сантиметров.

«Под большим вопросом сейчас состояние лифтов. Также, учитывая, что ситуация длится уже порядка двух месяцев, здесь возникает вопрос уже и к состоянию фундамента. Вода там прибывает постоянно, за ночь поднялся уровень сантиметра на три, наверное. В управляющей говорят, что всё хорошо, что они ведут переговоры, с одними общаются, с другими общаются, но по итогу вода как была, так и есть», — говорит мужчина.

Большинство собственников переставили свои автомобили на открытую парковку, чтобы избежать повреждений. По словам Александра, на место выезжали сотрудники водоканала, однако вопрос так и не решился, а продолжающиеся в Нижнем Тагиле дожди только усугубляют ситуацию.

Однако, как рассказали АН «Между строк» в ООО «Водоканал-НТ», владельцем проходящего в паркинге водопровода компания не является и с затоплением никак не связана.

В управляющей компании ООО «Домоуправление» АН «Между строк» сообщили, что проблема выявлена и в скором времени уже будет решена.

«Служба “Водоканала-НТ” определила, что трубопровод, который нас топит, не состоит у них на балансе, они его не обслуживают. Тогда мы обратились в администрацию города и прокуратуру Тагилстроевского района с просьбой о помощи, так как затопление серьёзное. Насосы, которые были установлены управляющей организацией, с потоком воды не справлялись. Выяснилось, что трубопровод, построенный застройщиком ООО “СРСУ” и питающий таунхаусы и детский сад № 211, повреждён. На данный момент часть трубопровода перекрыта. Завтра, 24 июня, застройщик планирует производить ремонтные работы. Мы в ожидании, сейчас делаем всё возможное, откачиваем воду по возможности теми средствами, которые у нас есть в наличии. Собственников искренне жаль. От лица управляющей организации, как её директор, я очень переживаю за них. Но, к сожалению, мы не всесильны», — рассказала АН «Между строк» директор управляющей компании Ольга Ларцева.