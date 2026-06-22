При поддержке ЕВРАЗа в Нижнем Тагиле прошёл творческий пленэр для детей с ОВЗ

В минувшую пятницу, 19 июня, в парке им. А.П. Бондина состоялся творческий пленэр «Любимый город» для участников благотворительного проекта «ЕВРАЗ – детям». Это традиционное мероприятие, которое ЕВРАЗ проводит для детей с особенностями развития совместно с педагогами общественной организации художников «Авторы явлений» в рамках реабилитационного направления «Арт-терапия».

Дети с ограниченными возможностями здоровья вместе с семьями попробовали себя в пейзажной живописи. Юные художники изобразили Нижний Тагил, а помогали им в этом студенты Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (филиала) ФГБОУ ВО «РГХПУ им. С. Г. Строганова».

«Наша цель — социализация детей, развитие их творческих способностей. Когда они встречаются с другими людьми, в данном случае со студентами и педагогами Уральского колледжа прикладного искусства и дизайна (филиала) ФГБОУ ВО “РГХПУ им. С. Г. Строганова”, происходит взаимодействие. Дети начинают ощущать себя по-другому, видеть, как можно нарисовать или по-новому взглянуть на тот или иной пейзаж. Кроме того, творческие способности развиваются тогда, когда ими занимаются. Детям важно создавать истории и сюжеты, брать в руки кисточки и краски, а в данном случае — мелки, фломастеры и карандаши, и рисовать», — рассказала АН «Между строк» директор СРООХ «Авторы явлений» Татьяна Камешкова.

В завершение мероприятия была организована импровизированная выставка‑показ. После этого участники отправились на прогулку и прокатились на плавучей веранде.

«Мы уже не первый раз на пленэре. Нам очень нравится, получаем массу положительных эмоций. Ребёнок учится правильно видеть природу, передавать её в рисунке. Ребята помогают ему эмоционально, и это очень его развивает. Он общается с другими детьми, ему здесь очень интересно и познавательно. Мы всегда рады приходить на такие мероприятия. Здесь много полезного: развивается мелкая моторика, общение с природой, с ребятами, с окружающим миром. Если не болеем, посещаем все мероприятия. Гоша коммуникабельный, любит общаться с другими детьми. У нас уже много здесь друзей, все друг друга знаем. Даже сегодня пришли — он сразу начал всех обнимать. Пока со всеми не поздоровается, не успокоится. Ему важно каждого обнять и поприветствовать. Все мероприятия всегда проходят замечательно. Огромное спасибо организаторам!» — рассказала АН «Между строк» мама 16-летнего Георгия Оксана Зырянова.