В Черноисточинске предприниматель и ветеран СВО на личные средства «зажгли» Вечный огонь

Накануне, 22 июня, в день 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны, в Черноисточинске был зажжён первый Вечный огонь.

Мемориал был изготовлен и установлен черновлянином Романом Горбуновым при благотворительной помощи местного жителя, участника специальной военной операции Антона Куца. Вечный огонь был торжественно зажжён в 4:00 возле обелиска, посвящённого воинам-землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, при участии главы посёлка Владимира Карпенко, ветерана боевых действий Александра Гурьянова, представителей центра культуры и администрации посёлка, а также Совета ветеранов и воспитанников детского сада № 50.

Жители посёлка выразили благодарность землякам, чьими стараниями в Черноисточинске появился новый значимый памятный объект.