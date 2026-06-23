Синоптики предупредили о непогоде в Свердловской области

24 июня и в ночь на 25 июня в некоторых районах Свердловской области ожидаются экстремальные погодные условия: сильные ливни, грозы, град (местами крупный) и шквалистый ветер, достигающий скорости до 25 м/с.

В период с 24 по 28 июня в районах, где выпадет много осадков, возможны значительные подъёмы уровня воды в реках. Это может привести к подтоплению отдельных участков поймы и низменных территорий из-за склонового стока.

В Горнозаводском управленческом округе прогнозируется переменная облачность, дожди (местами сильные и очень сильные), грозы и град. Ночью и утром возможен туман. Ветер южный, 4-9 м/с, а во время гроз его порывы могут достигать 15-20 м/с, местами с усилением до 25 м/с. Температура воздуха ночью составит 13-16°С, днём — 22-26°С.

В ближайшие дни в районах, где ожидаются обильные осадки, снова возрастёт риск интенсивных подъёмов уровня воды в реках и формирования новых дождевых паводков.

Наибольшая вероятность резких подъёмов воды в реках Сысерть, Исеть, Тагил, Тура, Сосьва и водохранилищах юга, горных районов и севера области.