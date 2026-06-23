В Тагилстроевском районе Нижнего Тагила три дня не будет холодной воды. О плановом отключении холодной воды с 26 по 28 июня предупредила компания «Водоканал-НТ» в своих соцсетях.

«ООО “Водоканал-НТ” произвело работы по капитальному ремонту водопровода диаметром 500 мм и протяженностью 234 м по улице Индустриальной от административного здания № 39/4 до здания № 35/1 в Тагилстроевском районе. На текущем этапе работ требуется выполнение переврезок нового водовода в начальной и конечной точках перекладки в действующую сеть холодного водоснабжения, а также выполнение переключения абонентов на новый водопровод», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что 26 июня специалисты отключат и опорожнят водопровод, проведут переврезку в двух камерах. 27 июня будет произведено переключение абонентов на вновь построенный водопровод. 28 июня специалисты проверят водопровод на герметичность, продезинфицируют и промоют новые врезки, а затем планово переведут абонентов на новый водопровод.

Для проведения работ будут отключены жилые дома и объекты по адресам:

поликлиника по улице Металлургов, 2Б;

улица Металлургов от улицы Шевченко до улицы Александра Матросова;

улица Александра Матросова;

улица Техническая;

улица Кутузова;

улица Шевченко;

улица Гвардейская;

улица Пожарского;

улица Огнеупорная, от улицы Александра Матросова до улицы Копровой.

ПАО «ЕВРАЗ НТМК»: ввод № 2 в районе улицы Индустриальной, 47к4; ввод № 3 в районе улицы Индустриальной, 47к4; ввод № 4 в районе улицы Металлургов, 2а.

Административные здания и склады по улице Индустриальной, 19; 23; 28; 26а; 28к2; 21; 25; 21а; 21/1; 24; 29; 29а; 31; 31а; 31, стр. 1; 31б; 33а; 33, стр. 2; 35; 35б; 35, стр. 1; 35, стр. 7; 35, стр. 9; 37; 56а; 48; 48, стр. 3; 48, стр. 1; 48, стр. 2; 35, стр. 2; 35а; 39, стр. 3; 39, стр. 4; 39, стр. 5; 39, стр. 6; 35, стр. 8; 35в, стр. 3; 47; 41, стр. 4; 41, стр. 2; 41, стр. 3; 41б; 41а; 41, стр. 1; 41в; 41г; 43в, стр. 1; 43, стр. 1; 43, стр. 2; 43в; 43а; 43; 43б, стр. 1; 43б, стр. 2; 43б, стр. 3; 45; 45а; 62, стр. 4; 62, стр. 3; 62, стр. 1; 64а; 64; 64/1; 80к5б; 1к5; 1к5а; 72; 74; 47к4; 76в; 76; 78г; 78б; 78а; 80к7б; 78д; 82; 80в; 80б; 80а; 90б/1; 90а; 88а; 86а; лит. В; 94; 92, стр. 1; 96, стр. 8; 96, стр. 6; 90/1; 90м; 84; 90; 96, стр. 5; 92; 96, стр. 3; 96, стр. 2; 96, стр. 1; ул. Индустриальная, 51 / ул. Металлургов, 2г.

В течение указанного периода «Водоканал-НТ» обеспечит подвоз воды к жилым домам по запросам от управляющих компаний и к социальным объектам.