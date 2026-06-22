В Нижнем Тагиле жильцы дома на улице Черных снова пожаловались на дебоши в караоке-баре под окнами. Новый собственник заведения обещает исправить ситуацию Жильцы дома № 42 на улице Черных снова обратились в редакцию АН «Между строк» с жалобой на продолжающиеся нарушения тишины из-за громкой музыки и драк посетителей караоке-бара, находящегося в соседнем доме.

Напомним, ранее жильцы уже жаловались на заведение, в том числе и в правоохранительные органы. По словам местных жителей, заведение работало всю ночь, и оттуда регулярно доносились громкая музыка и шум, а посетители дрались и справляли нужду прямо на улице возле бара. Тогда, по итогам проверок, участковый уполномоченный полиции вынес постановление об отказе в возбуждении дела. Однако после обращения в прокуратуру Ленинского района в адрес врио начальника ОП № 16 МУ МВД России «Нижнетагильское» было внесено представление для устранения нарушений закона и привлечения виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности.

По словам местного жителя Александра (имя изменено. — Прим. Ред.), после прошлой публикации АН «Между строк» в октябре 2025 года возле заведения на некоторое время установилась тишина, но сразу после новогодних праздников проблемы возобновились.

«Люди выходят с пивом, стоят здесь, курят, распивают. Туалет почему-то на улице, всё обмочили уже. Кошмар какой-то. Ладно бы только мужики, так и девки так же выходят. Прямо с первого же января начались у нас опять шум, гам и вызовы полиции, и понеслось по новой. Убрали старую вывеску, сменился арендатор или собственник. Вроде характеризуется как неплохой человек, но для чего ему это всё нужно, непонятно. Мы опять начали пытаться что-то сделать», — поделился мужчина с АН «Между строк».

При попытке добиться замеров уровня шума от Роспотребнадзора заявители столкнулись с тем, что специалисты сначала ссылались на отсутствие сведений о заведении в реестре. Затем, всё-таки обнаружив сведения, настаивали на проверке в полночь, хотя основной пик нарушений со стороны посетителей приходится на ранние утренние часы. Позднее специалисты всё же выехали на место в 6:00 без предупреждения жильцов, но замеры не удались.

«В субботу, 20 июня, была тишина, мы ничего не смогли замерить, так как никого не было. Нас никто не предупреждал, а остальных всех, возможно, предупредили. Зато в воскресенье у нас веселье было с самого утра. Был вызов полиции в 7:00, а в 7:15 на улице уже никого не осталось — вся толпа почему-то махом зашла внутрь. На улице моментально стало тихо ещё до приезда полиции», — рассказал Александр.

Также жильцы дома направили обращение в МЧС по поводу того, что заведение располагается в подвале и имеет всего один эвакуационный выход вместо положенных двух. Из ответа ведомства следует, что инспекторы провели несколько выездов по адресу заведения, когда ночной бар был закрыт.

«Писали в МЧС о том, что кафе находится полностью в подвальном помещении, там нет ни окон, ничего. Народу скапливается очень много, и, не дай бог, какое-то ЧП, люди просто не смогут выбраться оттуда. Ответ был как отписка, потому что якобы они написали предостережение, а какие сроки выполнения, как это потом проверится — в ответе ничего нет, кафе продолжает работать», — рассказывает мужчина.

Жильцы дома составили повторную коллективную жалобу и направили её в Главное управление МВД, собрав под документом 57 подписей вместо 36, собранных во время первого обращения.

«Мы можем и больше подписей собрать, если от этого будет какой-то результат. Мы же тратим своё время и нервы. Если бы был результат, сказали бы набрать 100 подписей, мы бы собрали, и двести бы собрали. Соседние дома тоже недовольны данным кафе и особенно его посетителями: ни тишины, ни покоя нет, ни в выходные, ни в праздники. Все хотят отдыхать, а у нас дискотека там, крики и оры», — говорит местный житель.

Нынешний владелец караоке-бара Клим Тысячный рассказал АН «Между строк» о том, что приобрёл заведение совсем недавно — около трёх месяцев назад.

«Концепция места меняется и дальше будет меняться. Конфликтных сотрудников, которые раньше мешали работе, больше нет. Сейчас уже и название другое, и отзывы у посетителей все положительные. И дальше ещё будем совершенствоваться. С администрацией я разговаривал — у меня всё в порядке. А от криков и ора в баре никуда не денешься. Я информирован, что раньше прямо жесть творилась — поножовщина, стрельба, ещё что-то. Сейчас всё абсолютно по-другому. Люди стали узнавать это заведение с другой стороны, но отголоски прошлого ещё остались. Какой мне смысл продолжать то, что творилось там раньше? Чтобы меня через месяц закрыли? Сейчас мы двигаемся в другом направлении. На входе охраной проверяется наличие колющих и режущих предметов, всяких распылителей. Если у человека что-то такое есть, то в бар он не пройдёт. Мне здесь массовые поножовщины не нужны», — поделился предприниматель с АН «Между строк».