16 июня 2026 года в Екатеринбурге был открыт памятник известному российскому режиссёру Алексею Балабанову. На церемонии открытия присутствовали официальные лица, представляющие Екатеринбург и Свердловскую область, а также известные медийные персоны: кинорежиссёр Никита Михалков, бывший министр культуры РФ Владимир Мединский, актёр Алексей Чадов и писатель Александр Проханов. Излишне говорить о том, что фильмы Алексея Балабанова известны не одному поколению россиян, а некоторые из них стали культовыми, такие как «Брат» (18+), «Брат 2» (18+), «Груз 200» (18+), «Жмурки» (18+), и заслужили высокие оценки на кинофестивалях. Но мало кто знает, что Алексей Балабанов начинал свой творческий путь в далёком 1985 году в Свердловске и, прежде чем начать снимать «серьёзное» кино, он снимал клипы на песни свердловских рок-музыкантов и короткометражные фильмы о них. Он и сам мог стать звездой уральского рок-н-ролла, если бы не любовь к кино.

Алексей Октябринович Балабанов родился 25 февраля 1959 года в Свердловске, в семье журналиста, киносценариста, главного редактора научно-популярных и учебных фильмов Свердловской киностудии Октябрина Сергеевича Балабанова и профессора медицины, доктора наук Инги Александровны Балабановой. По окончании средней школы № 2, Алексей поступил на переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков. В 1980 году в составе группы студентов Алексей отправился на полгода в Великобританию на языковую стажировку. Ещё в школе он увлёкся рок-музыкой, играл в школьном ансамбле и коллекционировал пластинки. Во время поездки в Великобританию студентам выдавали по 11 фунтов в неделю на карманные расходы, и Балабанов тратил их все на грампластинки, проводя время у стеллажей музыкальных магазинов Манчестера. В одном из них он познакомился с рок-звездой 70-х, известным певцом Гэри Глиттером, и провёл у него дома два дня, чем немало озадачил сопровождавшего группу студентов куратора из КГБ.

По окончании института Балабанов отслужил срочную службу в армии и вернулся домой, в родной Свердловск. Побывав как-то раз на работе у отца, на Свердловской киностудии, Алексей увлёкся производством кино и решил оставить карьеру переводчика, которая к тому времени казалась ему бесперспективной. По протекции отца он поступил на работу ассистентом режиссёра документального кино на Свердловскую киностудию, где и проработал четыре года. В 1985 году состоялся его дебют в документальном кино. Он снял выпуск киножурнала «Советский Урал», один из сюжетов которого был посвящён свердловским рок-музыкантам. К слову, своё увлечение музыкой он не бросал. Алексей хорошо играл на гитаре и пел, а в 1983 – 1984 годах даже принимал участие в нескольких «квартирниках», где играл вместе с Вячеславом Бутусовым, Дмитрием Умецким и другими будущими членами Свердловского рок-клуба. Окончательный выбор между музыкой и кино Балабанов сделал в 1985-м, но на протяжении всей своей карьеры не раз возвращался к теме рок-музыки. В 1987 году он, поступив на Высшие режиссёрские курсы в Москве, снял свой первый игровой фильм — «Раньше было другое время» (18+) с участием группы Nautilus Pompilius. А два года спустя снял фильм «Настя и Егор» (18+) — о звёздах Свердловского рок-клуба: гитаристе Егоре Белкине и певице Насте Полевой. В 1988-м Балабанов снял клип на песню группы Nautilus Pompilius «Взгляд с экрана» (16+), а в 1989-м — клип на песню «Стратосфера» (16+) Насти Полевой.

Увлечение музыкой сказалось и в дальнейшем, когда Балабанов стал снимать «полный метр» и стал известным кинорежиссёром. Он всегда тщательно подбирал музыкальные номера для саундтреков своих фильмов, делая это лично. Споря с продюсерами о той или иной песне, он неизменно добивался своего.

Всего за свою недолгую режиссёрскую карьеру Алексей Балабанов снял 22 фильма (один из них остался незаконченным и в прокат не вышел). Несмотря на различную реакцию кинокритиков, каждый из этих фильмов нашёл своего зрителя, а такие ленты, как дилогия «Брат» (18+) или «Груз 200» (18+), стали классикой отечественного кино.

К сожалению, режиссёр не успел реализовать несколько любопытных проектов, над которыми он начинал работать, в том числе фильмы с Майком Тайсоном, Брюсом Уиллисом и Сергеем Шнуровым. 18 мая 2013 года Алексей Октябринович Балабанов скончался от острой сердечной недостаточности. Ему было всего 54 года.

© 2026. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».