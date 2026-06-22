В Свердловской области водители жалуются на очереди на АЗС

В Свердловской области и Нижнем Тагиле автовладельцы стали жаловаться на очереди на автозаправочных станциях. Ажиотаж вызван перебоями в поставке бензина на АЗС у некоторых компаний. СМИ сообщают, что проблема актуальна не только в Свердловской области, но и в Башкирии, а также в Челябинской области. Вместе с этим выросли и цены на топливо. Водители на местах сообщают, что у некоторых компаний в регионах цена за литр АИ-95 достигла 110 рублей.

В Федеральной антимонопольной службе заявляют, что перебои с бензином и рост цен связаны со сговором некоторых игроков на рынке.

«Сейчас на рассмотрении находятся 11 антимонопольных дел. На оптовом рынке проведены внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров по признакам сговора на торгах. Кроме того, служба возбудила дело о нарушении Закона о защите конкуренции в отношении трёх трейдеров. ФАС выявила факты, которые подтверждают координацию организаций при заключении сделок на биржевых торгах, а также признаки антиконкурентного соглашения. Его целью было получение дохода в особо крупном размере в результате регулярной перепродажи бензина и дизтоплива по завышенным ценам», — говорится в сообщении антимонопольщиков.

Главный редактор журнала «Нефть и капитал» Александр Бобылев утверждает, что недостаток бензина на некоторых АЗС не связан с нехваткой топлива в целом. По его мнению, причина кроется в локальных проблемах отдельных станций и сетей. Эксперт отмечает, что независимые заправки иногда не успевают вовремя приобретать нужное количество топлива. Ситуация усугубляется логистическими трудностями и увеличением биржевых цен на нефтепродукты.