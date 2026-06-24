Стали известны новые подробности ДТП с пострадавшими на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле

Тагильчанин, пострадавший в массовом ДТП на Уральском проспекте 22 июня, рассказал АН «Между строк» подробности аварии.

Напомним, в прошедший понедельник на перекрёстке Уральского проспекта и улицы Дружинина произошла серьёзная авария с участием трёх автомобилей. Как ранее сообщалось в СМИ, Volkswagen Tiguan, двигаясь по Уральскому проспекту в сторону центра, на перекрёстке врезался в LADA Vesta, стоявшую на светофоре. После столкновения Tiguan вынесло на встречную полосу, где автомобиль врезался в Chery. В результате аварии серьёзные травмы получил 44-летний водитель Lada Vesta и его 19-летняя пассажирка. При этом изначально появилась информация, якобы все участники ДТП были трезвы.

Водителем Lada Vesta оказался хорошо известный читателям АН «Между строк» Владислав Смирнов.

Владислав Смирнов — тагильский тренер по плаванию, который уже не раз становился героем новостей, благодаря своей самоотверженности в спасении людей. В 2016 году на отдыхе в Анапе спортсмен спас мать с 7-летним ребёнком, которых уносило в море на надувном матрасе. Годом позднее мужчина вытащил из перевёрнутого автомобиля пожилую пару, попавшую в ДТП под Нижним Тагилом. А в 2018 году Владислав помог соседям потушить дачу на станции Анатольской.

Владислав сообщил АН «Между строк», что водитель Volkswagen не только имел признаки опьянения, но также пытался скрыться с места происшествия.

«Я смог его вытащить из машины и отобрать ключи. Всё время он угрожал влиятельными друзьями и физической расправой. Пытался сбежать, но его догнали. В один момент он опять побежал, я плохо помню, как всё происходило, потому что получил сильное сотрясение мозга и сломал руку. Я побежал за ним, кто-то из прохожих тоже. Он споткнулся и упал, мы его схватили до приезда полиции. Он еле на ногах стоял. Говорят, его в июне прав лишили за пьяную езду», — рассказал мужчина.

Кроме того, по словам Владислава, водитель Volkswagen вёл себя вызывающе, даже находясь в медучреждении, куда доставили пострадавших, — проявлял агрессию, провоцировал на конфликт, курил в приёмном покое и всех оскорблял.

«Потом он сбежал, но у меня уже не было сил его догонять. Через пару часов он вернулся. Меня отвезли в ГАИ, где я прошёл освидетельствование, и мои показатели — 0. А этот отказался от освидетельствования, что автоматом делает его пьяным. А теперь он написал на меня заявление, что я его сломанной рукой избил», — поделился Владислав с АН «Между строк».

Как сообщили АН «Между строк» в ГАИ Нижнего Тагила, в отношении 38-летнего водителя Volkswagen был составлен протокол по ч.1 ст. 12.26 КоАП РФ (невыполнение водителем транспортного средства законного требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения), которая влечёт административную ответственность в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей и лишения водительских прав на срок от 1,5 лет.