На Гальянке произошло ДТП с участием трёх автомобилей

Массовое ДТП произошло 22 июня около 14:00 на перекрестке Уральского проспекта и улицы Дружинина. Как рассказали ИА «Все новости» в ГАИ, водитель на Volkswagen Tiguan, двигаясь по Уральскому проспекту в сторону центра, на перекрёстке врезался в LADA Vesta, стоявшую на светофоре. После столкновения Tiguan вынесло на встречную полосу, где автомобиль врезался в Chery. В салоне LADA травмировались 44-летний водитель и 19-летняя пассажирка. Пострадавших доставили в горбольницу № 1. Все участники аварии были трезвы, организована проверка.