В Нижнем Тагиле будут судить водителя, который насмерть сбил женщину на Серовском тракте

Прокуратура Ленинского района Нижнего Тагила утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 70-летнего жителя Ивделя. Он обвиняется по ч. 3 ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

По данным следствия, днём 17 февраля 2026 года на Серовском тракте водитель SAAB 900 SE не учёл особенности своего транспортного средства, дорожные и погодные условия. В результате его автомобиль занесло и вынесло на обочину, где он столкнулся с Volkswagen Polo, рядом с которым стояла 53-летняя женщина. Она остановилась, чтобы очистить свой автомобиль от снега, и не мешала движению других участников дорожного движения.

Женщину с тяжёлыми травмами доставили в больницу Нижнего Тагила. Несмотря на усилия врачей, спустя около четырёх часов она скончалась. Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд Нижнего Тагила для дальнейшего рассмотрения.