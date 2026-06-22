В Нижнем Тагиле суд конфисковал «крузак» у любителя травки

В апреле текущего года сотрудники ГАИ Нижнего Тагила остановили 61-летнего местного жителя Игоря Х. (имя изменено пресс-службой суда), который управлял автомобилем Toyota Land Cruiser 200. Внимание сотрудника полиции привлек специфический запах из салона автомобиля, что стало поводом для проведения более тщательной проверки в отношении водителя.

На место была вызвана следственно-оперативная группа, которая изъяла из машины запрещённые растения. Выяснилось, что Игорь заранее договорился с неустановленным лицом о том, что получит наркотики. Для этого он припарковал автомобиль в условленном месте и оставил его открытым.

В ходе расследования выяснилось, что в день задержания Игорь приобрёл наркотические растения. Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение растений, содержащих наркотические вещества, в значительном размере).

На суде Игорь полностью признал вину и не оспаривал использование автомобиля для незаконного приобретения наркотиков. Суд признал обвинение обоснованным и подтверждённым собранными по делу доказательствами.

При вынесении приговора суд учёл, что Игорь совершил преступление небольшой тяжести, имеет постоянное место жительства и занимается благотворительностью. Он активно сотрудничал со следствием, признал вину и раскаялся. Также суд принял во внимание, что у Игоря нет судимостей.

Тагилстроевский районный суд признал Игоря виновным и назначил ему штраф в размере 25 000 рублей. Кроме того, автомобиль Toyota Land Cruiser 200 был конфискован и передан государству.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.