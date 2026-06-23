Бывший депутат Госдумы от Нижнего Тагила Александр Бурков стал подозреваемым по делу о мошенничестве с землей

В Екатеринбурге полиция начала расследование по факту нанесения ущерба в результате сделки с земельным участком в Чкаловском районе. Под подозрение попал бывший депутат Госдумы по Нижнетагильскому округу, экс-губернатор Омской области и директор кадровой службы «Уралвагонзавода» Александр Бурков. На его имущество наложен арест.

Пострадавший, московский бизнесмен Константин Комиссовский, заявляет, что ему был причинён ущерб на сумму свыше 1,5 млрд рублей. По его словам, он договорился с Александром Бурковым о продаже участка за 120 млн рублей, однако через месяц на счёт индивидуального предпринимателя, зарегистрированного Комиссовским, поступило только 4,1 млн рублей.

«При подписании договора меня ввели в заблуждение и неизвестным путём изменили сумму. [Обозначенный в документах покупателем земли] Рыков Е.П. мне обещал отправить вышеуказанный договор после регистрации, но его не отправил и не предоставил мне мой экземпляр договора», — цитирует 66. ru пояснения, которые следователям дал пострадавший.

Затем права на землю были переоформлены на индивидуального предпринимателя Романову, тёщу Александра Буркова, после чего проданы компании «МАН» за 250 миллионов рублей.

Впоследствии территория была разделена на 254 участка. Наибольшее количество земельных участков досталось директору агентства недвижимости «МАН» Николаю Савину и участнику команды «Уральские пельмени» Андрею Рожкову. В настоящее время на этих участках возводятся дома, которые будут включены в коттеджный посёлок «Карп-3».

По мнению Константина Комиссаровского, покупатели участков находятся в наиболее уязвимом положении.

«Ситуация для покупателей земли в коттеджных поселках патовая. Вы построите дом, посадите деревья. А потом придет решение суда. Поскольку первый договор был подписан мошенническим путем, все остальные сделки могут признать недействительными. Землю вернут законному хозяину», — сказал он 66. ru.