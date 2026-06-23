На Кушву и пригород Нижнего Тагила обрушился мощный смерч (ФОТО, ВИДЕО)

Накануне, 22 июня, на Кушву и пригород Нижнего Тагила обрушился смерч. Стихия затронула Кушву, части Верхней Туры, посёлка Баранчинский, а также сёла Большая и Малая Лая. Без электричества остались 6 тысяч домов. Шквалистый ветер срывал кровли домов, повалил 25 деревьев и девять опор линий электропередач, повредил линии газопровода. Кроме того, пострадали здания школы и детского сада.

Как сообщает МЧС Свердловской области, полностью разрушены 32 частных жилых дома, повреждены ещё 124 частных дома, 25 автомобилей и 15 линий электропередачи. За медицинской помощью обратились 16 человек. Для оценки масштабов происшествия на месте работает беспилотная авиационная система.

Спасатели продолжают аварийно-восстановительные работы. В городе развёрнут пункт временного размещения на 50 человек. Для ликвидации последствий стихии привлечены 189 человек и 38 единиц техники. Чтобы оценить степень повреждений жилых и хозяйственных строений и социальных объектов, в Кушву прибыл глава региона Денис Паслер.

«За ночь электроснабжение восстановлено в более чем трёх тысячах домов, социально значимые объекты находятся на резервном электропитании. В посёлке Баранчинском электроснабжение восстановлено полностью», — сообщает МЧС Свердловской области по состоянию на 9:00.

Сотрудник Физико-технологического института УрФУ Алексей Пулин в своём Telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» предположил, что над территорией Свердловской области могло пройти сразу несколько смерчей. Такой вывод он сделал на основании анализа вертикального развития облачности и плотности молний.

«Просто зафиксирован был один (или два, если у Тагила и у Кушвы всё же были разные торнадо). Есть высокая вероятность, что ещё торнадо мог пройти параллельной траекторией, вблизи границы Свердловской области с Пермским краем, просто его никто не видел. Анализ покажет, так ли это», — рассказывает учёный.

По словам Пулина, смерч, прошедший через Кушву и ранее замеченный вблизи посёлка Малая Лая, стал одним из самых сильных на Урале за последние десятилетия. По характеру разрушений в отдельных точках он соответствует третьей категории (F3) по шкале Фуджита – сильный торнадо.

