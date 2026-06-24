В Кушве продолжается ликвидация последствий смерча

На северо-западе Свердловской области продолжается ликвидация последствий смерча, сообщает департамент информационной политики региона. На месте работает группа представителей региональных министерств во главе с главой минстроя области Григорием Сургановым.

Энергетики восстановили в общей сложности более 8,5 км линий электропередачи в муниципальных округах, пострадавших от стихии. В Кушве, которая сильнее всего пострадала от шквального ветра, к 21:00 начали подключать к электросети 4500 человек по линиям низкого напряжения; работы будут проводиться в том числе ночью силами четырёх бригад. Специалисты также ликвидируют повреждения ещё на двух воздушных линиях.

Все провода уличной сети освещения, которые ещё лежат на земле, оперативно обесточены и не представляют опасности. В течение дня бригады помогают убрать с участков мусор и упавшие деревья. С утра работа будет продолжена.

На территории работают волонтёры и специалисты МЧС России, АО «Святогор» и металлургических предприятий, а «Рифея» и аварийно-спасательного подразделения «РМК Поиск». Организованы размещение и питание для волонтёров.

Идёт оценка жилого фонда, который пострадал или был уничтожен. Владельцы имущества получат соответствующие выплаты. Готов к приёму пострадавших пункт временного размещения.

«Тем, чьё жильё подлежит восстановлению, поможем и стройматериалами для ремонта — информацию о потребностях людей будет собирать комиссия, оценивающая ущерб. Нельзя допустить, чтобы люди, чьё жильё будет признано утраченным, при покупке нового жилья стали жертвами мошенников или недобросовестных продавцов. Поэтому Минфину региона поручено проработать вопрос перечисления средств на спецсчета», — подчеркнул глава региона Денис Паслер.