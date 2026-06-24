Очень странный вклад или новый вид мошенничества по «схеме Долиной»?

В прокуратуру Дзержинского района Нижнего Тагила обратилась 71-летняя местная жительница. По её словам, в марте 2022 года она открыла банковский вклад сроком на три месяца. В январе 2023 года пенсионерка решила забрать свои деньги, но в банке ей сообщили, что в июне 2022 года ею лично вклад уже был закрыт, а деньги выданы.

«Кредитной организацией в подтверждение своей позиции были представлены документы, подписанные клиентом с использованием её банковской карты. Указанная банковская карта из владения и пользования женщины не выбывала, какие-либо уведомления о прекращении действия договора банковского вклада и о выдаче средств по договору ею получены не были», — рассказали АН «Между строк» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

По результатам проверки прокуратура в интересах заявительницы направила в суд исковое заявление о взыскании с кредитной организации денежных средств по договору банковского вклада, а также процентов за пользование чужими денежными средствами.

Дзержинский районный суд Нижнего Тагила отказал в удовлетворении исковых требований прокурора. Тогда прокуратура подала апелляцию. Судебная коллегия по гражданским делам Свердловского областного суда отменила решение суда первой инстанции, удовлетворив исковые требования прокурора.