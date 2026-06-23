Рецидивиста из Нижнего Тагила будут судить за попытку сбыта 40 кг прекурсоров наркотиков

В Свердловской области задержали жителя Нижнего Тагила, в автомобиле которого нашли прекурсоры наркотиков, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области.

По данным следствия, ещё в 2013 году мужчина был приговорён к 10 годам колонии за попытку сбыта партии наркотиков. Освободившись, тагильчанин устроился работать в такси, вместе с тем вернувшись к прошлому криминальному образу жизни. Так, в ноябре прошлого года он был задержан оперативниками подразделения по контролю за оборотом наркотиков на трассе Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов. В его автомобиле Renault было обнаружено 60 свёртков со стеклянными флаконами, в которых, как оказалось, содержались прекурсоры для производства наркотических средств.

Кроме того, при обыске в арендованных обвиняемым гаражных боксах были обнаружены аналогичные химические вещества, ёмкости различного объёма, упаковочные материалы, оснащение и другие предметы, которые могут быть использованы для производства и сбыта наркотиков. Общая масса изъятых прекурсоров составила более 40 килограммов.

На допросе мужчина заявил, что химикаты и оборудование обнаружил в заброшенных строениях неподалёку и просто их хранил. Однако, как установили следователи, мужчина самостоятельно приобрёл все вещества и собирался организовать дальнейший сбыт.

Сейчас материалы уголовного дела по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 228. 4 УК РФ (покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ в особо крупном размере) в отношении тагильчанина и утверждённое прокурором обвинительное заключение направлены в суд, а сам обвиняемый находится под стражей.