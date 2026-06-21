Главный кинотеатр Уралмаша

История свердловского кинотеатра «Темп» начиналась в середине 30-х годов прошлого века, когда руководство «Уралмашзавода» решило построить для своих сотрудников рабочий клуб, прачечную и баню. Для стройки определили место, и проектировщикам архитектурно-проектного бюро «Уралмашстроя», которыми руководил Пётр Васильевич Оранский, выдали задание в кратчайшие сроки подобрать подходящий проект. Но буквально через неделю Оранский предложил изменить концепцию и построить целый комплекс зданий социально-культурного назначения: кинотеатр на 950 мест, школу и большой банно-прачечный комбинат. Предложение руководству «Уралмаша» понравилось, но его пришлось отстаивать на заседании бюро горкома партии, так как на тот момент проект застройки соцгородка был уже утверждён.

За основу будущего кинотеатра Оранский взял типовой проект двухэтажного клуба для рабочих посёлков средней полосы и существенно его переработал, превратив в некий гибрид кинотеатра и районного культурного центра. Здание решили строить одноэтажным: так было и быстрее, и менее затратно. Главной особенностью кинотеатра был зрительный зал, который мог в короткое время трансформироваться в конференц-зал (при этом вместимость его увеличивалась ещё на 100 мест), в танцевальный класс, в концертную или спортивную площадку. «Очаг пролетарской культуры» рабочего посёлка Уралмаш начали строить осенью 1931-го, а сдали приёмной комиссии в начале лета 1932 года. Кинотеатр на улице Банникова (улица была названа в честь первого директора завода «Уралмаш»; ныне это улица им. XXII Партсъезда) получил название «Темп».

«Темп» сразу проектировался как кинотеатр для демонстрации звуковых фильмов. Для этого в проектную группу были приглашены инженеры-акустики из Ленинграда. В зрительном зале была проведена система приточно-вытяжной вентиляции. Для внутренней и внешней отделки здания был создан производственный участок фигурной лепки, где изготавливали декоративные элементы здания, лепнину, а также барельефы, изображавшие сцены из жизни людей: на катке, в саду, на танцах и так далее. Все барельефы выполнялись в индивидуальном порядке; для их эскизов позировали реальные люди — строители и рабочие «Уралмашзавода».

Правда, сразу после открытия кинотеатра в нём демонстрировались художественные и видовые фильмы без звука: единственный на всю страну Ленинградский завод «Кинап», выпускавший аппаратуру для звукового кино, не справлялся с заказами, и очередь на получение его продукции иногда длилась годами. «Подкузьмили» уралмашевцам и тагильские пионеры, написавшие в 1930 году письмо генеральному секретарю ВКП(б) Иосифу Сталину, в котором рассказали о том, что у них в городе создаётся первый на Урале детский кинотеатр. В письме они просили «отца народов» помочь с приобретением оборудования для показа звуковых фильмов. Неизвестно, дошло ли письмо «до самого товарища Сталина» или нет, но известно, что в том же году на завод «Кинап» поступил приказ из Кремля: в первую очередь обеспечивать киноаппаратурой заявки детских кинотеатров и клубов. Поэтому в Нижний Тагил звуковое кино пришло на год раньше, чем в Свердловск.

Вскоре после открытия кинотеатр «Темп» стал культурным центром соцгорода Уралмаш. Кроме показов кинофильмов, здесь устраивали кинолекции и кинодоклады, проводили партконференции и торжественные собрания рабочих завода. Со дня открытия в кинотеатре завели традицию: перед каждым сеансом на сцене выступал джаз-оркестр.

В 50-х годах ХХ века «Темп» стал не только первым звуковым кинотеатром Свердловска, но и первым широкоформатным. По решению отдела культуры Свердловского горисполкома «Темп» был объявлен «премьерным» кинотеатром. Это означало, что все новинки советского кинопроката первыми начинали демонстрироваться именно здесь. Было у «премьерных» кинотеатров ещё одно, весьма важное, преимущество: в них первыми проходили показы иностранных картин, на которые гарантированно шёл зритель. «Новые центурионы» (16+), «Конвой» (16+), «Генералы песчаных карьеров» (6+), «Три мушкетёра» (6+) и многие другие зарубежные фильмы «делали кассу» уже в первую неделю проката. Число ежедневных сеансов в «Темпе» варьировалось в зависимости от продолжительности фильмов. В выходные дни в зале-трансформере устраивались танцы. Во время школьных каникул репертуар кинотеатра менялся: в прокатный план включались детские картины и программы мультфильмов, а в фойе кинотеатра проводились выставки детского творчества.

Закат легендарного кинотеатра начался одновременно с упадком «Уралмашзавода». Экономические реформы 90-х ввергли гиганта отечественного машиностроения в глубокий кризис. Предприятие было не в состоянии поддерживать инфраструктуру бывшего посёлка и передало весь жилищный фонд и объекты соцкультбыта на баланс города. Лишившись поддержки предприятия, кинотеатр «Темп» вскоре оказался ещё и без поддержки города: в бюджете не было денег. Последний сеанс в кинотеатре состоялся в 1993 году, после чего все сотрудники были уволены, а здание опечатано. Городские власти начали сдавать помещения бывшего кинотеатра в аренду.

В 2009 году, в разгар очередного экономического кризиса, здание закрыли из-за его аварийного состояния. Общественность обратилась к властям Екатеринбурга с требованием спасти памятник истории и архитектуры. И тут выяснилось, что такого статуса у кинотеатра нет. Попытки вернуть зданию жизнь продолжались ещё два года, пока в 2011 году пустующий кинотеатр не сгорел. Руины «Темпа» простояли ещё семь лет, и в 2018 году их снесли.

© 2026. Д. Г. Кужильный для АН «Между строк».