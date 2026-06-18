В Нижнем Тагиле неизвестные подожгли дверь в бывшем общежитии на Ленинградском проспекте 

В минувший понедельник, 15 июня, в пятиэтажке на Ленинградском проспекте, 7 произошёл пожар. Как сообщает МЧС Свердловской области, причиной возгорания стал поджог.

Как рассказали АН «Между строк» в ОНД и ПР Нижнего Тагила, сообщение о пожаре поступило в пожарно-спасательную службу в 14:30. Очаг возгорания находился в расселённой секции бывшего общежития на первом этаже здания. В результате пожара было повреждено напольное покрытие на площади один квадратный метр.

«Дознаватели обнаружили в замке двери, ведущей в секцию, остатки угля. Кроме того, на лестничном марше была найдена бутылка с лёгковоспламеняющейся жидкостью. Пожарную охрану вызвали жильцы, почувствовавшие характерный запах», — рассказали дознаватели.

Возгорание было ликвидировано за 7 минут. В тушении участвовали 8 специалистов и 3 единицы техники.