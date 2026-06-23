На Урале и в Сибири подвели итоги грантового конкурса социальных проектов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!»

В регионах присутствия ЕВРАЗа подвели итоги уже ставшего традиционным грантового конкурса «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!». Финансовую поддержку получат проекты из Нижнего Тагила, Качканара, Новокузнецка, Гурьевского округа, Таштагола, Шерегеша и Каза.

В 2026 году на конкурс «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» поступило 324 заявки. Экспертные комиссии выбрали 51 проект. Средства будут направлены на улучшение городской среды и благоустройство, развитие культуры, образования и спорта, поддержку волонтёрства, помощь пожилым людям и людям с ограниченными возможностями здоровья, экологические инициативы и профориентацию. Общий бюджет на реализацию проектов в текущем году превысит 21 млн рублей.

«Грантовый конкурс ЕВРАЗа “Город друзей – город идей!” давно перерос в мощное сообщество социальных проектировщиков – людей, которые хотят и умеют делать жизнь вокруг себя лучше. В этом сезоне мы снова увидели, как много искренних и полезных инициатив рождается в наших городах. Уверена, что новые проекты станут важной частью городской инфраструктуры и подарят жителям новые возможности для развития, спорта и творчества», — прокомментировала вице-президент ЕВРАЗа по корпоративным коммуникациям Мария Курносова.

На Урале определили победителей, чьи проекты направлены на улучшение условий для паллиативных пациентов, создание инклюзивных пространств для детей с ограниченными возможностями здоровья и развитие детского технического творчества. Также поддержку получат спортивные инициативы, включая закупку оборудования для юных спортсменов и модернизацию школьных спортивных площадок. Средства будут направлены на создание комфортных зелёных зон, организацию культурно-досуговых мероприятий, а также на реализацию просветительских театральных и кинопроектов.

Конкурс грантов «ЕВРАЗ: город друзей – город идей!» проходит с 2007 года. За это время компания поддержала более 550 социальных проектов.

С полным списком проектов-победителей можно ознакомиться на сайте: https://social.evraz.com/grant/uchastniki/?tv|grant_year=2026&tv|grant_vinner=1