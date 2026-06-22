Два автолюбителя в Нижнем Тагиле не поделили дорогу и устроили разборки прямо на проезжей части (ВИДЕО)

В минувшую субботу в паблике «Инцидент Нижний Тагил» появилось видео, на котором двое водителей пытались выяснить отношения с помощью кулаков. Как сообщил автор видео, инцидент произошёл вечером 19 июня на пересечении улиц Балакинской и Индустриальной.

Из-за чего произошёл конфликт — неизвестно. Владелец регистратора подъехал к переезду, когда драка уже находилась в активной фазе. В какой-то момент к дерущимся подошёл третий водитель и разнял мужчин. Они тут же сели за руль своих авто и уехали, как будто ничего не произошло.