Главные события 2016 года по версии читателей АН «Между строк». Топ-10 популярных материалов

В конце года в СМИ принято подводить всевозможные итоги и публиковать различные рейтинги. Редакция АН «Между строк» не стала нарушать традиции и составила список из десяти самых популярных материалов нашей новостной ленты прошедшего года. В топ-10 вошли как новостные заметки, так и авторские материалы.

Десятку самых популярных новостей открывает пожар в придорожном кафе «Девичья башня» в середине апреля. В момент возгорания внутри трёхэтажного здания находились около 15 человек: шесть посетителей кафе, один постоялец гостиницы и сотрудники. Обошлось без пострадавших. Ранее АН «Между строк» писало, что несколько раз хозяин данного заведения был оштрафован за нарушение противопожарного режима. Новость о ЧП заинтересовала почти восемь тысяч человек. Пользователи соцсетей делились в интернете фотографиями и видео с места событий.

19 апреля администрация Нижнего Тагила пошла на беспрецедентный шаг – из-за вышедшей из берегов реки Тагил в районе пересечения улиц Красноармейской – Серова чиновники перекрыли одну из ключевых магистралей в центре города. Дорожная ситуация усугубилась в связи с ремонтом основного моста на улице Фрунзе. Экстренное предупреджение о возможном транспортном коллапсе получили более восьми тысяч читателей «Между строк». Весенний паводок 2016 года в Нижнем Тагиле стал самым разрушительным за последние 30 лет. Под водой оказались несколько посёлков и садоводческих коллективов.

В канун выборов в Госдуму РФ редакция АН «Между строк» попыталась «на пальцах» объяснить своим читателям, как найти свой избирательный участок, что делать, если случайно испортил бюллетень, и где брать открепительные удостоверения. Инструкцию прочитали более девяти тысяч человек, а за самими выборами на нашем сайте в режиме онлайн более 24 часов следили около семи тысяч горожан.

На седьмом месте по популярности – аналитический материал заместителя главреда АН «Между строк» Марка Грачикова о «бизнес-империи», построенной бывшей компанией мэра Сергея Носова в Нижнем Тагиле. Публикация наделала много шума в деловых и политических кругах. Через пару недель к главному редактору «Между строк» Наталье Вахониной пришли с обыском следователи по странному уголовному делу из-за якобы размещённых ею в соцсети «ВКонтакте» экстремистских песен и видеозаписи. Связано ли внимание силовиков с опубликованным до этого антикоррупционным расследованием о Сергее Носове, не известно до сих пор.

На пятом и шестом месте две похожие истории о криминальных разборках в духе «лихих 90-х». Первое заказное убийство произошло 20 лет назад возле дома № 61 по проспекту Ленина. Именно на этом месте 11 октября 1996 года известного тагильского предпринимателя Андрея Ермолаева и его телохранителя Игоря Кокушу расстреляли в упор из автомата. Журналист Антон Селиверстов восстановил хронологию событий того осеннего дня. Имя главного виновника смерти двух людей до сих пор остаётся не названным. Вторая новость – о похищении и убийстве в июле 2016 года Олега Зверева по прозвищу «Зверь». Член известной в 90-е годы группировки был похищен у собственного подъезда, жестоко убит, а изуродованное тело затем было найдено на одном из городских карьеров. Правоохранительные органы воздерживаются от комментариев в интересах следствия. В среднем каждую публикацию прочитали 10,5 тысячи человек.

В конце февраля 2016 года в фойе школы № 9 Нижнего Тагила 19-летний Илья Булдаков из-за ревности к своей девушке ударил 23-летнего педагога Вячеслава Пушкина. Молодой учитель не устоял на ногах и ударился головой об пол, а через месяц скончался от полученной травмы. О смерти учителя-инвалида от руки крепко сложенного соперника прочитали на сайте «Между строк» почти 14 тысяч человек. Сам Булдаков позже признался в содеянном и раскаялся. 6 июля Дзержинский районный суд Нижнего Тагила приговорил «ревнивого самбиста» к одному году ограничения свободы.

Героем года, по версии АН «Между строк», может по праву считаться 33-летний тренер-преподаватель ДЮСШОР «Юпитер» из Нижнего Тагила Владислав Смирнов, который спас от неминуемой смерти целую семью. Находясь на одном из пляжей Краснодарского края, Владислав заметил, как в открытое море уносит надувной матрац, на котором находились женщина с ребёнком. Не раздумывая, Смирнов бросился в воду и поплыл в направлении тонущих. Догнать хлипкое плавсредство опытному пловцу удалось лишь за два километра от берега. Собравшись с силами, Владислав смог дотолкать матрац с мамой и сыном отбратно. Новость о героическом поступке тагильчанина прочитали 14,8 тысячи пользователей «Между строк».

22 мая в России прошли праймериз (предварительные выборы) кандидатов «Единой России» в Госдуму. Более 16 часов АН «Между строк» вело онлайн-трансляцию в формате тотальной журналистики. Наши корреспонденты побывали на нескольких десятках избирательных пунктов и первыми сообщили о предварительных результатах. Вместе с нами за ходом голосования на сайте «Между строк» следили около 16 тысяч человек со всей страны. Отметим, что через месяц из-за большого количества нарушений результаты праймериз в Госдуму по Нижнетагильскому одномандатному округу были аннулированы.

На первом месте по количеству просмотров (22350) оказалась новость о внезапной смерти на «Лыжне России 2016» 57-летнего участника Константина Легейды. Активисту «Уралвагонзавода» стало плохо во время забега на втором километре дистанции. Позже стало известно, что у спортсмена оторвался тромб. Дежурившие на соревнованиях медики до конца боролись за жизнь мужчины, но спасти его не удалось. Информация о трагедии в Нижнем Тагиле за несколько часов разлетелась по всем областным и федеральным СМИ.

Агентство новостей «Между строк»