СК возбудил уголовное дело о незаконной вырубке леса под Нижним Тагилом в районе Ленёвского водохранилища

В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело о незаконной вырубке лесных насаждений в районе Ленёвского водохранилища. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе ведомства.

Напомним, инициатором возбуждения уголовного дела стал председатель СК России Александр Бастрыкин. В минувшую пятницу, 26 января, официальный Telegram-канал СКР сообщил, что поводом для этого стали многочисленные комментарии и публикации по теме в соцсетях.

«В комментариях в социальной сети в СК России обратились жители Свердловской области, сообщив о несогласии с результатами установления обстоятельств вырубки лесных насаждений под строительство щебёночного карьера неподалёку от Ленёвского водохранилища вблизи города Нижнего Тагила. По мнению заявителей, это значительно ухудшит экологическую обстановку, а также повлечёт невосполнимые потери для фауны. Обращения в уполномоченные органы результатов не принесли», — отмечают в СКР.

Уголовное дело, о котором идёт речь, было возбуждено по статье 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Статья предусматривает ответственность в виде штрафа, обязательных, исправительных или принудительных работ, а также лишение свободы до двух лет. После того как поручение Бастрыкина получило огласку, склады вырубленной древесины в районе деревни Анатольской загорелись. Был ли это поджог, на момент публикации неизвестно.

9 месяцев назад, в апреле 2023 года, Александр Бастрыкин уже ставил ситуацию с вырубкой леса под строительство щебёночного карьера на личный контроль после жалоб общественников. Тогда ситуация получила широкий общественный резонанс, после чего вырубка леса была поставлена на паузу. Сотрудники Природоохранной прокуратуры и других надзорных ведомств организовали проверки, которые никаких ощутимых результатов не дали.

В марте 2023 года у посёлка Ленёвка прошёл митинг представителей общественности. По словам активистов, они неоднократно жаловались в первичные инстанции, но везде получили лишь формальные ответы. Руководитель Нижнетагильского управления Роспотребнадзора Юрий Бармин сообщил, что у ООО «Тагильский щебень» отсутствует проект санитарно-защитной зоны. По закону она должна составлять 500 метров. Общественники заказали кадастровую экспертизу, и оказалось, что от места разработки до ближайшего дома в посёлке всего 400 метров, до водохранилища 680 метров, а до пансионата 800 метров.

В мае прошлого года жители дачного кооператива «Карасиха» обратились с иском к Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области с требованием признать незаконной лицензию на разработку недр, выданную ООО «Тагильский щебень», однако после череды судебных заседаний в конце октября 2023 года в требовании было отказано.