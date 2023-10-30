Арбитражный суд встал на сторону Минприроды Свердловской области в споре с жителями дачных посёлков «Карасиха» и «Сосновый» по поводу строительства щебёночного карьера

Арбитражный суд Свердловской области отказал жителям дачного кооператива «Карасиха» в иске к Министерству природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Напомним, дачники требовали признать незаконной лицензию на разработку Анатольского месторождения гранита, выданную ООО «Тагильский щебень». Строительство щебёночного карьера в районе Ленёвского водохранилища вблизи станции Анатольской вызвало общественный резонанс. Владельцы участков в дачных кооперативах «Сосновый» и «Карасиха», расположенных недалеко от санатория «Ленёвка» и детского лагеря «Звёздный», высказались резко против появления карьера по добыче щебня рядом с их жильём. В марте у посёлка Ленёвка прошёл митинг неравнодушной общественности. По словам активистов, они неоднократно жаловались в первичные инстанции, но везде был получен формальный ответ. Уже после повторных обращений представитель Нижнетагильского управления Роспотребнадзора Юрий Бармин сообщил, что у ООО «Тагильский щебень» отсутствует проект санитарно-защитной зоны. По закону она должна составлять 500 метров. Общественники заказали кадастровую экспертизу, и оказалось, что от места разработки до ближайшего дома в посёлке всего 400 метров. До водохранилища 680 метров, а до пансионата 800 метров.

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению от 4 сентября 2023 года, представленному в суде, требования, установленные в проектной документации, соответствуют государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

«Переоформлением лицензии на право пользования недрами права и законные интересы заявителя не могут быть нарушены, поскольку лицензия на добычу гранитов Анатольского месторождения выдана ранее 2014 года, третье лицо ООО “Тагильский щебень” её только переоформило; санитарно-защитная зона объекта “Анатольское месторождение строительного камня” установлена решением от 09.10.2023 № 66-00-15/15-09-23341-2023 и в северном направлении (в сторону заявителей) составляет 400 метров (план границ объекта), на земельные участки, входящие в состав ДНП, не накладывается», — говорится в решении суда.

По информации ИА «Реальный Тагил», общественники собираются обжаловать решение в 17-м арбитражном апелляционном суде Перми.