Под Нижним Тагилом прошёл стихийный митинг против разработки карьера около Ленёвского водохранилища

Накануне, 16 марта, у посёлка Ленёвка прошёл сбор неравнодушной общественности, недовольной строительством карьера по добыче щебня вблизи Ленёвского водохранилища. В качестве места сбора активисты выбрали площадку для складирования вырубленной древесины. Несмотря на будний день, на акции против организации добычи щебня собралось около 100 человек. Отметим, что мероприятие привлекло внимание правоохранителей, которые дежурили рядом с местом проведения. Среди стражей порядка было около 10 сотрудников ППС и несколько госавтоинспекторов. Инцидентов столкновения активистов с полицией замечено не было.

Одной из главных активисток и организатором собрания стала председатель дачного кооператива «Карасиха» Ольга Титова, выступающая резко против разработки карьера.

«Ситуация с течением времени меняется только в худшую сторону. Каждый из лесовозов вывозит по 16 тонн леса за раз. Мы поговорили с водителями и посчитали, что ежедневно они вывозят отсюда больше 600 кубометров леса. Здесь был вековой лес, который, напомню, раньше относился к лесопарковой зоне и охранялся на федеральном уровне, однако ради строительства карьера его перевели в разряд эксплуатационного», — рассказала журналистам Ольга Титова.

Женщина отметила, что, по предварительной оценке, на сегодня уже вырублено около 40% от заявленной в проекте площади, необходимой для разработки карьера. Согласно документу, предполагается уничтожить 150 гектаров растительности.

«Отсюда вывозятся сосны, возраст некоторых из них около 170 лет. Очень жалко здешнюю природу и жалко наш лес, особенно учитывая состояние экологии в Нижнем Тагиле. Это было единственное место с экологически чистым водоёмом, пансионатами, детскими лагерями в округе. Наши власти не реагируют на требования и замечания к строительству, даже если мы говорим об обычных правилах движения по дороге для тяжёлых лесовозов. Согласно знаку дорожного движения, по дороге на Ленёвку запрещено движение автомобилей массой больше 5 тонн. Один лесовоз без груза весит уже 12 тонн. Мы неоднократно вызывали на место сотрудников ГИБДД, но никакой реакции с их стороны не последовало», — заявила активистка.

Ольга Титова отметила, что после того, как они узнали о планируемой разработке карьера, то обратились во все первичные инстанции: прокуратуру Пригородного района Нижнего Тагила, прокуратуру Свердловской области, Минприроды региона, лично к главе ГГО Дмитрию Летникову, а также в городскую думу Нижнего Тагила и Роспотребнадзор. При этом везде был получен формальный ответ в виде простой отписки.

«Ни на одно нарушение в проектной документации, которые мы сами выявили, нам до сих пор никто не ответил. Уже после повторных обращений представитель Роспотребнадзора Бармин нам сообщил, что у ООО “Тагильский щебень” отсутствует проект санитарно-защитной зоны. По закону она должна составлять 500 метров. Мы заказали кадастровую экспертизу, и оказалось, что до ближайшего дома в посёлке от места разработки всего 400 метров. До водохранилища 680 метров, а до пансионата 800 метров. Отмечу, что планируется не просто карьер, а щебёночный завод, что означает 12 лет эксплуатации и регулярные взрывы. Разработка будет проводиться до глубины 250 метров. Для такой работы им понадобится очень много воды, поэтому они и планируют разместить завод между двух речек. Технические стоки неизбежно будут попадать в эти реки, а оттуда — в водохранилище. Дальше эта грязная вода попадёт в и так загрязнённый Тагильский пруд», — подытожила Титова.

Помимо председателя дачного кооператива, публично высказались и несколько местных жителей. В своих выступлениях они неоднократно обращались к президенту РФ Владимиру Путину с призывом поддержать их в борьбе против разработки карьера, а также сохранить «последнее чистое место» в окрестностях Нижнего Тагила. Обращение к президенту, а также к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву инициативная группа зарегистрировала ещё 7 марта. Свой комментарий по этому поводу дал и член инициативной группы «Юрьев камень» Рамиль Хакимов, присутствовавший на встрече.

Напомним, что члены инициативной группы «Юрьев камень» уже имеют опыт борьбы с разработкой недр в окрестностях Нижнего Тагила, поскольку в период с 2012 по 2016 год боролись против строительства щебёночного завода в Черноисточинске. Тогда противостояние закончилось в пользу экологов, и в апреле 2016 года правительство Свердловской области признало гору Юрьев Камень памятником природы областного значения, запретив разработку недр и ведение хозяйственной деятельности. Подробную историю о деятельности экоактивистов в деле защиты Юрьева Камня можно прочитать по ссылке.

Отметим, что за несколько часов до сборов акционистов на Ленёвке в администрации Горноуральского городского округа в Нижнем Тагиле состоялись депутатские слушания о строительстве ООО «Тагильский щебень» карьера по добыче камня вблизи Ленёвского водохранилища. Как сообщает ИА «Реальный Тагил», на слушаниях выступил председатель думы ГГО Владимир Доможиров, директор «Тагильского щебня» Николай Ражев, председатель гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн, замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов, замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Нижнем Тагиле Юрий Огнев, а также активисты, экологи и представители политических партий.

Впервые о возможных работах на Анатольском месторождении вблизи дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха» заговорили ещё в 2019 году. Тогда депутаты Заксобрания Свердловской области обращались к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой остановить добычу щебня под Нижним Тагилом.

30 января 2023 года состоялась встреча представителей дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха» с председателем гордумы Нижнего Тагила Вадимом Раудштейном, на которой снова обсуждался вопрос о строительстве карьера вблизи Ленёвского водохранилища. Тогда как раз начались строительные работы.

Несмотря на многочисленные обращения в различные ведомства и инстанции, ощутимого эффекта это не дало: каждый раз людям приходили ответы, что никаких нарушений не усматривается, а разрешение на разработку карьера в этом месте у «Тагильского щебня» имеется. Неравнодушные тагильчане создали группу во «ВКонтакте» под названием «Спасём Ленёвку». В ней размещена петиция о недопущении разработки карьера, которую подписали почти 5 тысяч человек.