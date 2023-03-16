В администрации Горноуральского городского округа прошли депутатские слушания о разработке карьера под Ленёвкой

Сегодня, 16 марта, в администрации Горноуральского городского округа в Нижнем Тагиле состоялись депутатские слушания о строительстве ООО «Тагильский щебень» карьера по добыче камня вблизи Ленёвского водохранилища. Как сообщает ИА «Реальный Тагил», на слушаниях выступил председатель думы ГГО Владимир Доможиров, директор «Тагильского щебня» Николай Ражев, председатель гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн, замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов, замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Нижнем Тагиле Юрий Огнев, а также активисты, экологи и представители политических партий.

В начале дискуссии Николай Ражев обосновал свою позицию по вопросу разработки карьера на Анатольском месторождении тем, что добыча щебня необходима для строительных работ в Нижнем Тагиле и ГГО. Замминистра Антон Сафронов развеял сомнения негативно настроенных слушателей и подтвердил, что министерство уже выдало «Тагильскому щебню» необходимые документы, поэтому компания на законных основаниях может проводить работы.

Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор Григорий Битюков в своём письме уточнил, что нарушений в выданной бизнесмену лицензии нет. При этом, по словам прокурора, у «Тагильского щебня» отсутствует заключение о санитарно-защитной зоне. Из-за этого компания получила предостережение.

Представитель Роспотребнадзора Юрий Огнев подтвердил слова прокурора и уточнил, что уже выдал своё предостережение «Тагильскому щебню» и сообщил о необходимости экспертизы.

«Пройдут проверки ведомства на предмет безопасности работ для людей», — сказал Юрий Огнев.

Бизнес-омбудсмен Елена Артюх отметила, что благодаря работам по добыче щебня у тагильчан и жителей ГГО появятся новые рабочие места, что увеличит доходы муниципалитета за счёт налогов. Однако Вадим Раудштейн парировал, что, согласно национальному проекту «Экология», все строительные работы, которые по каким-то причинам могут испортить воздух, нужно согласовывать заранее.

«Нам здесь рассказали о том, что есть национальные проекты и так далее... Есть национальный проект "Экология", который утверждён президентом, и наш город Нижний Тагил включён в федеральную программу "Чистый воздух". И по этой федеральной программе каждое дополнительное воздействие на воздух, который может быть изменён в Нижнем Тагиле, должно быть согласовано. Я уверен, что никто ничего такого не делал», — заявил Раудштейн.

Кроме того, с резкой критикой проекта выступил заместитель председателя городской думы Нижнего Тагила Алексей Балыбердин. Он напомнил слушателям, что в нашем городе работает множество предприятий, которые продолжают вносить свой весомый вклад в загрязнение воздуха. Также вице-спикер рассказал, что ранее уже удалось не дать другой стройкомпании возвести подобный карьер на берегу Черноисточинского пруда.

«По информации, уже вырубается 150 гектаров "лёгких" Тагила. К сожалению, Нижний Тагил со всех сторон окружён либо промышленными предприятиями, либо мусорными полигонами. Ленёвское водохранилище — это одно из тех мест, где отдыхают люди. Вадим Анатольевич Раудштейн сказал, что там большой массив садов тагильчан», — отметил Балыбердин.

Руководитель Центра защиты прав граждан Сергей Козин напомнил представителю «Тагильского щебня» о том, что не всё в этом мире оценивается в деньгах.

«Хотел бы господину Ражеву напомнить устоявшееся выражение: "В жизни не всё в деньгах оценивается". Когда вы говорите о важности щебня, показываете слайды о том, какой это важный строительный материал для возведения дорог, жилья, мостов, вы забываете сказать о том, что эти инфраструктурные объекты делаются для людей. А для людей, проживающих в Нижнем Тагиле, в первую очередь важна экология и наличие чистой воды. Мы уже много лет боремся за воду в Нижнем Тагиле, а вы нам что предлагаете? Загубить резервный питьевой водоём?» — сказал Козин.

На ошибки в проекте «Тагильского щебня» указала Ольга Титова, председатель товарищества «Карасиха».

Директор санатория «Ленёвка» Римма Ильина отметила, что сейчас лесовозы, которые вывозят древесину с места вырубки, создают опасность на местных дорогах.

«У меня сотрудники ездят на автобусе домой, и они просто боятся, потому что перед автобусом разворачиваются лесовозы, а брёвна не укреплены. Там однозначно идёт нарушение техники безопасности. Сегодня это есть. Но мы не можем постоянно вызывать ГИБДД, чтобы их штрафовали», — поделилась она.

В завершение дискуссии председатель думы ГГО Владимир Доможиров сказал, что через неделю на комиссии будут принимать решение по этому вопросу.

«Просьба за эту неделю всю информацию через себя пропустить, и мы с вами через неделю на комиссии должны принять решение с рекомендациями», — подвёл итог Доможиров.

Напомним, жители Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа продолжают бороться со строительством карьера по добыче щебня вблизи Ленёвского водохранилища. В начале марта горожане написали письмо Владимиру Путину, в котором обратились с просьбой разрешить ситуацию. Составители обращения считают, что строительные работы организовали с нарушением норм. Кроме того, предприятие до сих пор не получило заключения о соответствии проекта требованиям Роспотребнадзора.

Ранее депутаты городской думы Нижнего Тагила, чиновники и представители прокуратуры неоднократно поднимали вопрос о разработке карьера по добыче строительного камня в районе Ленёвского водохранилища. Впервые о возможных работах на Анатольском месторождении вблизи дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха» заговорили ещё в 2019 году. Тогда депутаты Заксобрания Свердловской области обращались к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой остановить добычу щебня под Нижним Тагилом.

Также 30 января этого года состоялась встреча представителей дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха» с председателем гордумы Нижнего Тагила Вадимом Раудштейном, на которой снова обсуждался вопрос о строительстве карьера вблизи Ленёвского водохранилища. Тогда как раз начались строительные работы.

Сами дачники обращались в различные ведомства и инстанции. Однако каждый раз людям приходили ответы, что никаких нарушений в данной ситуации не усматривается, а разрешение на разработку карьера в этом месте у «Тагильского щебня» имеется. Неравнодушные тагильчане создали группу во «ВКонтакте» под названием «Спасём Ленёвку». В ней размещена петиция о недопущении разработки карьера, которую подписали почти 5 тысяч человек.