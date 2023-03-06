«Это лёгкие Нижнего Тагила». Возле Ленёвского водохранилища начали вырубку деревьев под карьер

Под Нижним Тагилом, несмотря на возмущения общественников и депутатов, вблизи Ленёвского водохранилища начали вырубать деревья под карьер. Всего запланирована вырубка почти 150 гектаров леса.

Жители посёлка Анатольская Дмитрий Маслов и Сергей Дунаев в прямом эфире «Экорадио» высказали свои переживания по поводу добычи щебня вблизи Ленёвки. Они боятся, что вся Анатольская останется без питьевой воды, поскольку Ленёвское водохранилище служит резервным источником водоснабжения.

«Разработка карьера приведёт к тому, что мы будем страдать от пыли и от шума, от взрывных работ. Кроме того, погрузка щебня будет осуществляться на территории нашей станции. Мы зашли в тупик. Дальше будем писать письмо президенту Владимиру Путину и поднимать общественный резонанс. Мы слышали, что в Башкирии два года назад были такие прецеденты и люди отстояли природную зону», — высказался Дмитрий Маслов.

Сергей Дунаев отметил, что Ленёвка — традиционное место отдыха для жителей Нижнего Тагила. Кроме того, рядом протекают реки. Люди не смогут приезжать на природу и отдыхать от городской суеты и загазованности, а из-за разработок щебня будет уничтожена парковая зона. Он добавил, что изначально инициатива о возведении карьера не была согласована с общественностью, не были проведены публичные слушания.

«Здесь возникает определённый конфликт между интересами бизнеса и традиционными местами отдыха. Понятно, что мы ознакомились с проектной документацией и много информации почитали. С точки зрения законодательства вопросов у нас к бизнесу нет. Там всё сделано правильно. Но есть вопросы изначальные: почему не было проведено общественных слушаний в тот момент, когда леса переводились из одной категории в другую? Если мы посмотрим с вами карты градостроительного зонирования Пригородного района, мы увидим, что эти леса находятся в зоне парковых насаждений. Но теперь эти леса будут вырублены. Жизнь простых граждан не будет прежней, если там возникнет карьер. Роспотребнадзор и Природоохранная прокуратура дали официальный ответ на запросы. Там всё подробно истолковано со ссылками и датами лицензий. Да, законодательство они соблюдали при оформлении лицензий. Вопрос не в этом. Это решение не было согласовано с общественностью изначально перед выдачей лицензий», — говорит Дунаев.

В прямом эфире управляющая парк-отелем «Лесная» Ольга Романкина отметила, что из-за разработки карьера качество загородного отдыха вблизи этого места заметно снизится. Уже сейчас многие гости отеля интересуются, почему вблизи загородного парка ездят бульдозеры. Ольга совместно с сотрудниками отеля подписала письмо, направленное губернатору Евгению Куйвашеву. В обращении они написали, что выступают против разработки карьера.

«В наш парк-отель “Лесная” приезжает очень много гостей из Нижнего Тагила, а также из других городов. Если будет идти разработка, качество отдыха может пострадать. А мы за то, чтобы люди могли приехать, побыть в тишине, послушать пение птиц. Если будут слышны на фоне взрывные работы, то это будет странно. Мы бы такого не хотели. Некоторые гости уже задают вопросы об этой ситуации. Нам приходится рассказывать, что идут работы», — отмечает Ольга Романкина.

Природоохранный прокурор Нижнего Тагила Григорий Битюков объяснил, что все необходимые надзорные мероприятия были выполнены, а у ООО «Тагильский щебень» имеется выданная Министерством природных ресурсов и экологии Свердловской области лицензия на право разработки этого месторождения.

«При подготовке проектной документации была проведена оценка влияния намечаемой хозяйственной деятельности на объекты окружающей среды. Были проведены гидрогеологические изыскания, связанные с возможным влиянием работ на близлежащие водные объекты: как Ленёвское водохранилище, так и впадающие в него мелкие реки и ручьи. Каких-либо данных, указывающих на то, что намечаемая хозяйственная деятельность приведёт к чрезмерному повреждению этих объектов, которое недопустимо с точки зрения закона, не было установлено, в связи с чем указанный технический проект был согласован», — объясняет прокурор.

Битюков отметил, что вся проектная документация получила согласование на уровне Федерального агентства лесного хозяйства и был осуществлён переход, равнозначный эксплуатационной площади лесов, в леса лесопарковой зоны. Он сказал, что компенсация по вырубке насаждений должна быть проведена в не меньшей площади.

Тем не менее «Тагильский щебень» так и не получил заключение о соответствии проекта требованиям Роспотребнадзора. Открытая добыча со взрывными работами возможна только при соблюдении санитарно-защитной зоны в 500 метров. А сейчас от посёлка Карасиха до месторождения примерно 400 метров. По информации природоохранного прокурора, установлено, что в указанную природоохранную зону попадает восемь земельных участков. Руководителю ООО «Тагильский щебень» было объявлено предостережение о недопустимости нарушений закона. Поэтому проводить работу по добыче щебня можно только после положительного санитарного заключения, которое будет подтверждать отсутствие влияния негативных факторов на эти земельные участки. В предписании Роспотребнадзора сказано, что бизнесменом не соблюдено обязательное требование к началу работ, а именно: нет проекта санитарно-защитной зоны, не получено санитарно-эпидемиологическое заключение. Однако руководитель компании сообщил, что предписание будет исправлено, когда начнётся разработка карьера.

По мнению экологов, разработка карьера снизит качество воды в Ленёвке. Кроме того, из-за добычи и транспортировки щебня пострадают деревья и лесные обитатели этой местности.

Депутат Законодательного собрания Свердловской области Владимир Радаев сказал, что сейчас всем жителям посёлка и Нижнего Тагила необходимо объединиться и не опускать руки, подписывать петицию о приостановлении добычи щебня и поднимать эту проблему на депутатских слушаниях.

«Ко мне в конце 2017 года по этому вопросу обратился Николай Тученко, один из проживающих в кооперативе. Он рассказал, что там организуют строительные работы. Тогда ещё лесники начали прорубать заметки-зарубки. В 2018 году он мне документы принёс и, конечно, письмо, с которым я ознакомился. Я начал этой проблемой заниматься уже будучи депутатом Заксобрания. Мною были предприняты меры, направлены письма. Поднимал вопрос перед губернатором. Проблема в том, что мы не потребовали поднять этот вопрос на публичных слушаниях. Я призываю Вадима Раудштейна организовать депутатские слушания. Я доведу до депутатов Заксобрания эту проблему. Мы переживаем за народ, за детей. В конце концов, это лёгкие Нижнего Тагила. Эта ситуация называется "бизнес в ущерб народу". Нам нужно защищать своё. И мы хотим, чтобы наши внуки видели нормальный лес. Пыли нам хватает и в городе», — прокомментировал Владимир Радаев.

Неравнодушные тагильчане создали группу во «ВКонтакте» под названием «Спасём Ленёвку». Там пользователи выкладывают актуальные публикации разных СМИ, следят за развитием событий, собирают информацию. Также в этой группе размещена петиция о недопущении разработки карьера.

Напомним, ранее депутаты городской думы Нижнего Тагила, чиновники и представители прокуратуры поднимали вопрос о разработке карьера для добычи строительного камня в районе Ленёвского водохранилища. Впервые о возможных работах на Анатольском месторождении вблизи дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха» заговорили ещё в 2019 году. Тогда депутаты Заксобрания Свердловской области уже обращались к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой остановить добычу щебня под Нижним Тагилом. А 30 января этого года состоялась встреча представителей дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха» с председателем гордумы Нижнего Тагила Вадимом Раудштейном, на которой обсуждался вопрос о строительстве карьера вблизи Ленёвского водохранилища. Жители пригорода Нижнего Тагила заявляют, что готовы дойти до Путина, чтобы остановить разработку и сохранить природу.