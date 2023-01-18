В Нижнем Тагиле назревает экобунт против разработки карьера возле Ленёвского водохранилища  

Депутаты городской думы Нижнего Тагила, чиновники и представители прокуратуры обсудили вопрос о разработке карьера для добычи строительного камня в районе Ленёвского водохранилища под Нижним Тагилом. Впервые о возможных работах на Анатольском месторождении вблизи дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха» заговорили ещё в 2019 году. Тогда депутаты Заксобрания Свердловской области уже обращались к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой остановить добычу щебня под Нижним Тагилом.

Разрабатывать карьер для добычи строительного камня планирует ООО «Тагильский щебень». Геологическое задание коммерсанты получили несколько лет назад от Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области.

Эти территории относятся к Горноуральскому городскому округу и юридического отношения к Нижнему Тагилу не имеют, однако депутаты НТГД считают, что администрация города должна вмешаться, так как появление карьера может негативно повлиять на экологическую обстановку. Кроме того, рядом с карьером находятся детский лагерь «Звёздный» и санаторий «Ленёвка».

На вопрос депутата гордумы, директора санатория «Ленёвка» Риммы Ильиной, почему не была предусмотрена социальная значимость объектов, находящихся рядом, представитель «Тагильского щебня» ответил, что всего было разведано четыре участка, где можно осуществлять добычу щебня и гравия. Три из этих участков были учтены и оставлены в резерве, а для разработки было выбрано именно место недалеко от Ленёвского пруда.

По словам представителя «Тагильского щебня», проектная документация была разработана и получила положительное заключение госэкспектизы в Министерстве природных ресурсов и экологии. Согласно полученной лицензии, приступить к работе «Тагильский щебень» должен был в 2021 году, но этого так и не произошло.

В городской думе считают, что этих документов недостаточно, чтобы начать такие серьёзные работы. На депутатский запрос в Роспотребнадзоре подтвердили, что на основании СанПиНа при разработке карьера должны соблюдаться нормы санитарно-защитной зоны. Народные избранники обратились к кадастровому инженеру, который установил, что необходимых 500 метров от жилой дачной застройки до планируемого места выработки нет. При этом в уже устаревшей проектной документации «Тагильского щебня» дачные кооперативы вообще не указаны.

Депутаты высказывают опасения, что компания вырубит в два раза больше лесных насаждений, чем дозволено по горному отводу. Помимо прочего, они ссылаются на отсутствие гидрогеологического исследования и обеспокоены влиянием разработки на водоём и впадающие в него реки, так как Ленёвское водохранилище является запасным источником питьевой воды после Тагильского пруда.

При этом нижнетагильский природоохранный прокурор Григорий Битюков заявил, что приступить к работам компания «Тагильский щебень» может и сейчас. Главным основанием для того, чтобы начать работы, является выданная компании лицензия Минприроды. Также он отметил, что общественных обсуждений для решения этого вопроса организовывать не нужно, так как законодательно они никак не повлияют на проблему.

«Несмотря на то, что сейчас поднимается вопрос о значимости водного объекта как возможного источника питьевого водоснабжения, а также нахождения рядом санатория “Ленёвка”, нет документов, свидетельствующих о том, что у Ленёвского водохранилища и у санатория есть зоны санитарной охраны, которые могли бы являться препятствием для осуществления деятельности по разработке карьера с точки зрения закона. В настоящий момент препятствий для осуществления деятельности нет. Другой вопрос, что не все документы ещё есть, но лицензия была предоставлена коммерческому предприятию давно», — пояснил Григорий Битюков.

Приступить к работам на Анатольском месторождении, в первую очередь к вырубке леса, планируют в этом году. Сейчас депутаты городской думы намерены направить письмо в Минприроды региона, чтобы решение о выдаче лицензии «Тагильскому щебню» было пересмотрено исходя из появления жилой зоны и других недочётов документации.

Напомним, что, по данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», компания «Тагильский щебень» появилась в начале 2014 года с уставным капиталом более 10 млн рублей и была зарегистрирована в Екатеринбурге. Гендиректор «Тагильского щебня» Николай Ражев также владел несколькими бизнесами в сфере продажи и аренды земельных участков и оптовой торговли.