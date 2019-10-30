Евгения Куйвашева попросили остановить добычу щебня возле санатория «Ленёвка» под Нижним Тагилом

Депутаты Заксобрания Свердловской области попросили губернатора Евгения Куйвашева остановить добычу щебня под Нижним Тагилом, рассказал изданию «Правда УрФО» депутат Владимир Радаев.

По его словам, компания «Тагильский щебень» будет разрабатывать гранитный карьер с использованием взрывчатки вблизи санатория «Ленёвка». Организация имеет лицензию на добычу полезных ископаемых до 2032 года, выданную свердловским Министерством природных ресурсов и экологии.

Санаторий располагается в 600 метрах от границ отвода карьера, также в районе промышленного объекта находится Ленёвское водохранилище, которое является резервным объектом для водозабора Нижнего Тагила. Для реки Ленёвки, которая вытекает из пруда, установлена охранная зона в 100 метров.

По данным сервиса «СПАРК-Интерфакс», компания «Тагильский щебень» появилась в начале 2014 года с уставным капиталом более 10 млн рублей, она зарегистрирована в Екатеринбурге, в сотрудниках числится всего один человек. Гендиректор «Тагильского щебня» Николай Ражев также имеет несколько бизнесов в сфере продажи и аренды земельных участков и оптовой торговли. У предприятия нет сайта, а единственный номер телефона недоступен.