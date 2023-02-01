Жители пригорода Нижнего Тагила готовы дойти до Путина, чтобы остановить разработку карьера возле Ленёвского водохранилища

В минувший понедельник, 30 января, представители дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха» совместно с председателем гордумы Нижнего Тагила Вадимом Раудштейном обсудили вопрос о строительстве карьера вблизи Ленёвского водохранилища. Как рассказал АН «Между строк» представитель дачного кооператива «Сосновый» Вячеслав Шихов, местные жители намерены до конца отстаивать свои права и добиваться запрета на разработку карьера. При необходимости они готовы обратиться лично к Владимиру Путину, но пока необходимо получить официальные ответы от профильных министерств и ведомств.

«После встречи мы решили, что первым делом сейчас надо дождаться запроса от екатеринбургской природоохранной прокуратуры, а также из Министерства природных ресурсов Свердловской области. Писать в аппарат президента сейчас нет смысла, так как нужно сначала дождаться ответов от свердловских инстанций, а то они кое-где отписки делают, и всё. Решили дождаться их ответов, а потом двигаться дальше. Процесс идёт. ЕВРАЗ на нашей стороне. Он тоже намерен защищать территорию рядом стоящих пионерских лагерей и Ленёвского водохранилища», — рассказал журналисту АН «Между строк» Вячеслав Шихов.

Территории, где планируют возведение карьера, относятся к Горноуральскому городскому округу и юридического отношения к Нижнему Тагилу не имеют, однако представители общественных кооперативов «Карасиха» и «Сосновый» совместно с депутатами считают, что администрация города должна вмешаться, так как появление карьера может негативно повлиять на экологическую обстановку. Кроме того, рядом с карьером находятся детский лагерь «Звёздный» и санаторий «Ленёвка».

«Мы собрали весь пакет документов, которые смогли сделать: и от Министерства природных ресурсов, и от Роспотребнадзора, и из администрации Пригородного района. Нам этим вопросом заниматься не очень корректно, потому что это по документам не наша территория, хотя там наши жители, садоводы и дачники. Я ещё посоветовал жителям обратиться к прокурору Свердловской области по вопросу продления лицензии предприятию. В схеме по возведению карьера не были указаны жилищные участки, которые по факту присутствуют. Там проживают люди с пропиской. Карьер, который предполагается возвести, находится в 600 метрах от Ленёвского водохранилища. В процессе разработок мы можем получить, что этот пруд уйдёт в карьер, а жители потеряют доступ к пресной воде. Мы сделали запрос в Нижне-Обскую водную инспекцию. Там есть недалеко река Карасиха. Разработка карьера должна вестись с использованием большого количества воды. Откуда они собираются брать воду, тоже большой вопрос. Если вода будет браться из ручья, а потом возвращаться назад, то в неё будут попадать продукты деятельности карьера. Какое итоговое решение будет принято, пока не могу сказать», — пояснил АН «Между строк» спикер городской думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн.

По словам председателя дачного кооператива «Сосновый» Ольги Титовой, в 2014 году лицензия по разработке карьера вблизи Ленёвского водохранилища была передана ООО «Тагильский щебень». Геологическое задание компания получила от Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, однако протокол передачи документов был нарушен: в лицензии к возведению карьера указано, что приступить к началу работ нужно не позднее 2021 года. Согласно документации, под возведение карьера официально выделено 74 гектара, тогда как под вырубку векового лесного массива запланирован 151 гектар. При этом расстояние между границами жилых домов и карьером составляет всего 400 метров, что является нарушением санитарно-защитных норм.

Помимо этого, в лицензии отсутствует геологическое заключение, где должно быть указано, как именно повлияют взрывы на подземные пласты. По словам Титовой, такая деятельность приведёт к заболачиванию или исчезновению Ленёвского водохранилища, которое является резервным водоёмом для Нижнего Тагила.

Напомним, ранее депутаты городской думы Нижнего Тагила, чиновники и представители прокуратуры обсуждали вопрос разработки карьера для добычи строительного камня в районе Ленёвского водохранилища. Впервые о возможных работах на Анатольском месторождении вблизи дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха» заговорили ещё в 2019 году. Тогда депутаты Заксобрания Свердловской области уже обращались к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой остановить добычу щебня под Нижним Тагилом.