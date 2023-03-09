«Обращаемся к вам с нашей болью!» Жители Нижнего Тагила просят Владимира Путина остановить разработку карьера под Ленёвкой

Жители Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа продолжают бороться со строительством карьера по добыче щебня вблизи Ленёвского водохранилища. Горожане написали письмо Владимиру Путину, в котором обратились с просьбой разрешить ситуацию. 7 марта документ был передан в приёмную президента РФ в Уральском федеральном округе. Копия направлена в администрацию губернатора Свердловской области, сообщает издание «Накануне.RU».

По мнению активистов, взрывные работы приведут к заболачиванию и исчезновению водоёма, который служит резервным источником питьевой воды для Нижнего Тагила. Документ подписали уже более 700 человек, среди которых владельцы домов из окрестных посёлков, работники санатория «Ленёвка» и парк-отеля «Лесная». Уральцы переживают, что под вырубку попадёт вековой лесной массив.

«Это экологическая катастрофа как для здравниц, так и для Нижнего Тагила в целом», — говорится в обращении к президенту.

Составители обращения считают, что строительные работы по добыче щебня организовали с нарушением норм, так как изначально ещё в 2014 году лицензию выдавали ООО «Инвестиционно-строительная компания», а после переоформили на ООО «Тагильский щебень». До сих пор предприятие не получило заключения о соответствии проекта требованиям Роспотребнадзора. Открытая добыча со взрывными работами возможна только при соблюдении санитарно-защитной зоны в 500 метров, а сейчас от посёлка Карасиха до месторождения примерно 400 метров.

«Обращаем внимание на несоответствие ИНН, КПП, ОГРН ООО “Инвестиционно-строительная компания” в тексте приказа от 30.05.2014 № 453, что указывает на грубейшее нарушение регламента передачи лицензии ООО “Тагильский щебень”», — пишут горожане.

Они отмечают, что в 600 метрах от Ленёвского водохранилища, где планируют добывать щебень, пострадают животные и птицы, в том числе занесённые в Красную книгу. В письме утверждается, что не было проведено и гидрогеологических исследований.

«Уникальное место в пригороде Тагила превратят в мёртвый полигон с высушенным водохранилищем. Считаем, что деятельность “Тагильского щебня” и бездействие чиновников усугубляют существующую в городе экологическую катастрофу, уничтожая “лёгкие” Тагила — леса и водоёмы. Просим Вас рассмотреть наше обращение! Принять исчерпывающие меры, чтобы не допустить уничтожения природы! Сохранить уникальное место отдыха россиян!» — обращаются к Путину авторы письма.

Напомним, ранее депутаты городской думы Нижнего Тагила, чиновники и представители прокуратуры поднимали вопрос о разработке карьера для добычи строительного камня в районе Ленёвского водохранилища. Впервые о возможных работах на Анатольском месторождении вблизи дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха» заговорили ещё в 2019 году. Тогда депутаты Заксобрания Свердловской области уже обращались к губернатору Евгению Куйвашеву с просьбой остановить добычу щебня под Нижним Тагилом. А 30 января этого года состоялась встреча представителей дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха» с председателем гордумы Нижнего Тагила Вадимом Раудштейном, на которой обсуждался вопрос о строительстве карьера вблизи Ленёвского водохранилища.

Сами дачники неоднократно обращались в различные ведомства и инстанции: Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области, Нижнетагильскую и областную природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор и городскую думу Нижнего Тагила. Однако каждый раз людям приходили ответы, что никаких нарушений в данной ситуации не усматривается, а разрешение на разработку карьера в этом месте у «Тагильского щебня» имеется. Неравнодушные тагильчане создали группу во «ВКонтакте» под названием «Спасём Ленёвку». Там пользователи выкладывают актуальные публикации разных СМИ, следят за развитием событий, собирают информацию. Также в этой группе размещена петиция о недопущении разработки карьера.