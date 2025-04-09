В Нижнем Тагиле завёлся шоплифтер-агальматофил

В прошедший четверг, 3 апреля, на улице Ленина, 71 в Нижнем Тагиле произошла необычная кража. Как сообщается в сообществе «Инцидент Нижний Тагил», около 23:00 неизвестный разбил окно магазина «Ижен» и, не теряя времени, схватил манекен, выставленный на витрине, и так же быстро покинул место преступления. Скорее всего, это не первая кража подобного рода: ранее таким же образом был украден манекен из магазина «Profmax» на той же улице, сообщает TagilCity.ru.

Как сообщили АН «Между строк» в полиции, в настоящее время личность преступника устанавливается сотрудниками уголовного розыска. По факту инцидента организована проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение.

Шоплифтинг (shoplifting) — это магазинная кража, то есть тайное хищение товаров без оплаты.

Агальматофилия (от древнегреческого ἄγαλμα — «статуя» и φιλία — «любовь») — парафилия, включающая сексуальное влечение к статуе, кукле, манекену или другому подобному изобразительному объекту.