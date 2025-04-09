В социальных сетях появилось ещё одно видео с избиением семиклассницы в школе № 4 Нижнего Тагила

Накануне в соцсетях появилось ещё одно видео из тагильской школы № 4, где группа девочек толпой избивает одноклассницу.

Напомним, 10 марта 2025 года в школе на улице Энтузиастов на Вагонке толпа школьниц жестоко избила свою одноклассницу, снимая происходящее на видео. Помимо внутришкольного контроля, инцидентом заинтересовался Следственный отдел Дзержинского района и возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц по предварительному сговору).

«Не только эту девочку избивали, были и другие случаи. А её вообще постоянно лупили. Наверное, решили, что она идеальная “груша для битья”. Да, этих девочек поставили на школьный учёт, одна из них перевелась в другую школу, все остальные учатся там же и ежедневно встречаются в школьных коридорах. Повторится ли история? Не могу сказать с уверенностью, что нет, увы. Сами понимаете, не замечать, что что-то не так, невозможно. И я рада, очень рада, что это всё вышло наружу, правда, надежды, что виновных в этих жутких избиениях накажут, нет. Они говорят, что оштрафуют родителей рублей на 500, и всё скоро уляжется. Но разве смогут душевные раны пострадавших когда-нибудь зажить?» — сообщает подписчик «Инцидент Нижний Тагил»

Ранее управление образования администрации Нижнего Тагила прокомментировало инцидент.

«Ситуация произошла в школе 10 марта. Руководством школы информация была незамедлительно направлена в ОП № 17 МУ МВД “Нижнетагильское” и ПДН. Установлены обстоятельства случившегося, приняты исчерпывающие меры, конфликт урегулирован. Виновники извинились перед девочкой, их поставили на внутришкольный учёт и на учёт в ПДН. С учащимися проведена беседа сотрудниками ПДН. С несовершеннолетними и их семьями проводится индивидуальная профилактическая работа. Руководство школы приняло все меры для предотвращения в школе подобных конфликтов», — сообщили в управлении образования администрации Нижнего Тагила.