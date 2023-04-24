Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин взял на личный контроль вопрос вырубки леса и строительства щебёночного карьера под Нижним Тагилом

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту вырубки леса в районе Ленёвки под Нижним Тагилом, организованной для строительства щебёночного карьера, сообщает информационный центр СК России.

«В комментариях в социальной сети в СК России обратились жители города Нижнего Тагила Свердловской области, сообщив о несогласии с вырубкой леса под строительство щебёночного карьера вблизи Ленёвского водохранилища. Отмечается, что это значительно ухудшит экологическую обстановку, а также повлечёт невосполнимые потери для фауны», — говорится в сообщении информцентра ведомства.

Обязанность провести процессуальную проверку глава СК поручил исполняющему обязанности руководителя СУ СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову, при этом исполнение поручения и ход мероприятия взяты на контроль в центральном аппарате ведомства.

Напомним, строительство щебёночного завода вблизи Ленёвского водохранилища вот уже несколько месяцев является одной из главных тем для обсуждения не только в Нижнем Тагиле, но и в Свердловской области. В районе станции Анатольской, вблизи дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха», недалеко от санатория «Ленёвка» и детского лагеря «Звёздный», в ближайшее время планировалось запустить карьер по добыче щебня ООО «Тагильский щебень».

16 марта в администрации ГГО в Нижнем Тагиле состоялись депутатские слушания о строительстве карьера. В тот же день в районе Ленёвки прошла встреча местных жителей и неравнодушной общественности, на которую пришли более 100 человек и высказались против организации карьера.

Важно отметить, что 23 марта депутаты ГГО объявили о необходимости поставить строительные работы на паузу, пока ООО «Тагильский щебень» не получит полный пакет разрешительных документов, сообщает ИА «Все новости». На момент публикации вырубка леса приостановлена.

В конце марта на одну из активисток и ярых противников разработки щебня директора санатория-профилактория «Ленёвка» Римму Ильину был составлен административный протокол якобы за организацию несанкционированного пикета (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Незаконное мероприятие, по версии полиции, директор санатория провела в знак протеста против строительства карьера. 20 апреля Пригородный районный суд Свердловской области признал Ильину виновной в правонарушении и обязал выплатить штраф в размере 20 тысяч рублей. В разговоре с журналистом АН «Между строк» женщина заявила, что планирует обжаловать решение.

17 апреля в сети появился видеоролик в поддержку Ленёвки, освещающий возможные экологические проблемы в случае разработки карьера. Ролик был снят по инициативе известной в Нижнем Тагиле бизнес-леди Ольги Вертуновой, владелицы парк-отеля «Лесная».

19 апреля Ленёвский карьер стал темой обсуждения и на федеральном уровне. В Совете Федерации во время правительственного часа депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия» Андрей Кузнецов обратил внимание на ситуацию, возникшую под Нижним Тагилом из-за строительства карьера. Парламентарий отметил слабую эффективность экологических программ и призвал создать дополнительные механизмы контроля со стороны экспертного сообщества.