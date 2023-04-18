Защитники Ленёвки сняли видеоролик с квадрокоптера в знак протеста против строительства щебёночного карьера под Нижним Тагилом 

Вчера на YouTube-канале владелицы парк-отеля «Лесная» Ольги Вертуновой появился видеоролик в поддержку Ленёвки, где планируется строительство щебёночного завода в районе станции Анатольской. При общении с журналистом АН «Между строк» бизнес-леди подтвердила, что идея создания видео, снятого с квадрокоптера, принадлежит ей.

«Ежегодно Нижний Тагил попадает в тройку самых грязных городов России. Можно по пальцам пересчитать те небольшие территории города, где сохранилась природа. Но и эти зоны хотят уничтожить! Это настоящая кража у тагильчан любимых мест отдыха! Деньги вышли на первое место, сместив блага тысяч людей! Цена ущерба будущей катастрофы — благополучие природы, жизнь и здоровье тагильчан, привлекательность городской среды, работа двух градообразующих предприятий города. И что мы сможем передать нашим потомкам?» — написала на своей странице Ольга Вертунова.

Отметим, что строительство щебёночного завода вблизи Ленёвского водохранилища вот уже несколько месяцев является одной из главных тем для обсуждения не только в Нижнем Тагиле, но и в Свердловской области. В районе станции Анатольской, вблизи дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха», недалеко от санатория «Ленёвка» и детского лагеря «Звёздный», в ближайшее время планируется запустить карьер по добыче щебня ООО «Тагильский щебень».

16 марта в администрации Горноуральского городского округа в Нижнем Тагиле состоялись депутатские слушания о строительстве карьера. В тот же день в районе Ленёвки прошла встреча местных жителей и неравнодушной общественности, на которую пришли более 100 человек и высказались против организации карьера.

В конце марта на одну из активисток и ярых противников разработки щебня директора санатория-профилактория «Ленёвка» Римму Ильину был составлен административный протокол якобы за организацию несанкционированного пикета (часть 2 статьи 20.2 КоАП РФ). Незаконное мероприятие, по версии полиции, директор санатория провела в знак протеста против строительства карьера. На момент публикации судопроизводство в отношении Ильиной продолжается.

Важно отметить, что 23 марта депутаты ГГО объявили о необходимости поставить строительные работы на паузу, пока ООО «Тагильский щебень» не получит полный пакет разрешительных документов, сообщает ИА «Все новости». По словам местных жителей, сейчас вырубка леса приостановлена.