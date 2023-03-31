В Нижнем Тагиле началось судебное разбирательство в отношении депутата гордумы и директора санатория «Ленёвка» Риммы Ильиной по делу об организации несанкционированного пикета против строительства щебёночного карьера

Сегодня в Пригородном районном суде начался судебный процесс по административному делу в отношении депутата городской думы Нижнего Тагила, директора санатория-профилактория «Ленёвка» Риммы Ильиной. Напомним, что женщине вменяется часть 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение несанкционированного массового мероприятия).

Как стало ясно из материалов дела, административный протокол в отношении Ильиной был составлен 17 марта 2023 года старшим лейтенантом ОП № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» Еленой Нистратовой. По версии полиции, 15 марта с 17:10 до 17:15 депутат якобы организовала пикет рядом с выездом из посёлка Ленёвка, в 200 метрах от Серовского тракта. Основной целью собравшихся сотрудников санатория во главе с Ильиной, по мнению полиции, был протест против подготовки разработки Анатольского месторождения строительного камня. Все участники, считают в полиции, нарушили требования федерального закона «О собраниях, митингах и демонстрациях», поскольку не проинформировали о проведении мероприятия местные власти.

В качестве одного из доказательств вины Ильиной на суде была продемонстрирована запись с экрана, на которой фигурирует опубликованный в соцсетях депутата видеоролик с собравшимися. На нём группа людей с плакатами выступила против строительства щебёночного карьера на Ленёвке, аналогичную позицию озвучила за кадром и директор санатория. Женщина подтвердила, что является автором видеоролика, однако отметила, что не организовывала мероприятие. Свою вину в инкриминируемом правонарушении Римма Ильина не признала, хоть и подчеркнула, что тема разработки щебня в районе Ленёвки её сильно беспокоит.

«Нас действительно обеспокоила ситуация с разработкой щебня, вот и всё. Не хотелось бы, чтобы это происходило рядом с санаторием», — пояснила депутат.

Адвокат Ильиной Евгений Ус, в свою очередь, указал во время суда на множественные неточности при составлении административного протокола. Юрист обратил внимание, что в деле нет доказательств причастности Ильиной к организации мероприятия, нет протокола осмотра места правонарушения, отсутствует описание пикета, указание количества участников. Во время заседания выяснилось, что никто из полицейских даже не выехал на место предполагаемого правонарушения. Кроме того, на суде сотруднице полиции не удалось объяснить, где конкретно было совершено предполагаемое правонарушение и чем обусловлена используемая в материалах дела формулировка «в 200 метрах от 118-го километра трассы Екатеринбург — Серов». В итоге судья Евгения Мулькова решила продолжить рассмотрение дела на следующем заседании, которое состоится 7 апреля. К этому времени полиция должна будет подготовить и обосновать свою позицию относительно того, где конкретно было совершено предполагаемое правонарушение.

Отметим, что в последние несколько месяцев строительство щебёночного завода в районе Ленёвского водохранилища стало одной из главных тем для обсуждения не только в Нижнем Тагиле, но и в Свердловской области. В районе станции Анатольская вблизи дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха», недалеко от санатория «Ленёвка» и детского лагеря «Звёздный», в ближайшее время планируется запустить карьер по добыче щебня ООО «Тагильский щебень».

16 марта в администрации Горноуральского городского округа в Нижнем Тагиле состоялись депутатские слушания о строительстве ООО «Тагильский щебень» карьера по добыче камня вблизи Ленёвского водохранилища. Как сообщает ИА «Реальный Тагил», на слушаниях выступил председатель думы ГГО Владимир Доможиров, директор «Тагильского щебня» Николай Ражев, председатель гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн, замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов, замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Нижнем Тагиле Юрий Огнев, а также активисты, экологи и представители политических партий.

Спустя несколько часов после слушаний в районе Ленёвки прошла встреча местных жителей и неравнодушной общественности, на которую пришли более 100 человек. Мероприятие привлекло внимание не только журналистов, но и правоохранителей, которые дежурили рядом с местом проведения. Среди стражей порядка было около 10 сотрудников ППС и несколько инспекторов ДПС, при этом конфликтных ситуаций между активистами и полицейскими не возникало, никто из собравшихся на мероприятии, позже признанном несанкционированным, не был задержан на месте.

Важно отметить, что 23 марта депутаты ГГО объявили о необходимости поставить строительные работы на паузу, пока ООО «Тагильский щебень» не получит полный пакет разрешительных документов, сообщает ИА «Все новости». По словам местных жителей, пока вырубка леса приостановлена.