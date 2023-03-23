На депутата городской думы Нижнего Тагила и директора санатория «Ленёвка» Римму Ильину полиция составила протокол за организацию несанкционированного публичного мероприятия против строительства щебёночного карьера. При этом самой женщины на народном сходе не было

В Нижнем Тагиле полицейские составили на директора санатория «Ленёвка» и действующего депутата городской думы Римму Ильину протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ (организация либо проведение публичного мероприятия без уведомления властей). По информации АН «Между строк», несанкционированным массовым мероприятием, о котором идёт речь, было собрание граждан, недовольных строительством возле Ленёвского водохранилища карьера по добыче щебня. Народный сход прошёл 16 марта на площадке для складирования вырубленной древесины в районе Ленёвки. Эту информацию АН «Между строк» подтвердили активисты инициативной группы, участвовавшие во встрече.

Римма Ильина, как директор санатория «Ленёвка», который находится рядом с будущим местом разработок, изначально встала на сторону жителей близлежащих поселений.

Отметим, что последние несколько месяцев строительство щебёночного завода в районе Ленёвского водохранилища стало одной из главных тем для обсуждения не только в Нижнем Тагиле, но и в Свердловской области. В районе станции Анатольская вблизи дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха», недалеко от санатория «Ленёвка» и детского лагеря «Звёздный», в ближайшее время планируется запустить карьер по добыче щебня ООО «Тагильский щебень». По замыслу бизнесменов, карьер рассчитан на 12 лет эксплуатации и подразумевает разработку недр взрывным способом. Согласно проектной документации, для реализации задуманного предполагается уничтожить 150 гектаров леса в окрестностях Ленёвки. На момент публикации общественники заявляли, что этот план уже реализован на 40%. Примечательно, что ранее территория, которая сегодня подвергается вырубке, находилась под защитой государства и относилась к лесопарковой зоне, однако незадолго до начала строительных работ лес был переведён в разряд эксплуатационного, рассказали АН «Между строк» общественники.



Фото: Telegram-канал «Реальный Тагил»



16 марта в администрации Горноуральского городского округа в Нижнем Тагиле состоялись депутатские слушания о строительстве ООО «Тагильский щебень» карьера по добыче камня вблизи Ленёвского водохранилища. Как сообщает ИА «Реальный Тагил», на слушаниях выступил председатель думы ГГО Владимир Доможиров, директор «Тагильского щебня» Николай Ражев, председатель гордумы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн, замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области Антон Сафронов, замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в Нижнем Тагиле Юрий Огнев, а также активисты, экологи и представители политических партий.

Спустя несколько часов после слушаний в районе Ленёвки прошла встреча местных жителей и неравнодушной общественности, на которую пришли более 100 человек. Мероприятие привлекло внимание не только журналистов, но и правоохранителей, которые дежурили рядом с местом проведения. Среди стражей порядка было около 10 сотрудников ППС и несколько инспекторов ДПС, при этом конфликтных ситуаций между активистами и полицейскими не возникало, никто из собравшихся на мероприятии, позже признанном несанкционированным, не был задержан на месте.

Сама Римма Ильина комментировать инцидент отказалась, однако отметила, что в день проведения собрания находилась в здании администрации ГГО на депутатских слушаниях по вопросу строительства щебёночного карьера, поэтому физически не могла присутствовать на собрании общественников.

Спикер городской думы Нижнего Тагила Вадим Раудштейн, принимающий активное участие в приостановке разработки карьера, заявил АН «Между строк», что узнал об административном деле в отношении коллеги из СМИ и пока не готов его комментировать.

«Вы знаете, я юрист, а не журналист. О ситуации я узнал совсем недавно из соцсетей, с Риммой Николаевной об этом ещё не общался. Никак прокомментировать эту ситуацию не могу, поскольку не владею фактами», — пояснил Вадим Раудштейн.

Похожую позицию высказал и его заместитель Алексей Балыбердин, который также ранее выражал поддержку жителям Ленёвки.

«О ситуации я в курсе. О том, что на Римму Николаевну был составлен протокол, я сам узнал из публикаций СМИ. Никак не могу прокомментировать это, но думаю, что правоохранители смогут разобраться. Касательно факта строительства карьера могу повторить то же, что говорил на депутатских слушаниях 16 марта. В городе и так хватает предприятий, а Ленёвка и её окрестности — “лёгкие” города и любимое место отдыха тагильчан. Мы должны сохранить это, поэтому я категорически против разработки карьера», — рассказал АН «Между строк» Алексей Балыбердин.

Сегодня, 23 марта, дума ГГО спустя неделю вновь собралась для обсуждения судьбы Ленёвки и возможного строительства щебёночного карьера. В качестве итога дискуссии депутаты ГГО объявили о необходимости поставить строительные работы на паузу, пока ООО «Тагильский щебень» не получит полный пакет разрешительных документов, сообщает ИА «Все новости». При этом отмечается, что озвученные в рамках встречи предложения носят исключительно рекомендательный характер.