Депутата гордумы Нижнего Тагила Римму Ильину оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию несанкционированного пикета против строительства карьера на Ленёвке

Пригородный районный суд оштрафовал на 20 тысяч рублей депутата гордумы Нижнего Тагила, директора санатория «Ленёвка» Римму Ильину за организацию несанкционированного митинга против строительства щебёночного карьера в районе Ленёвского водохранилища. По мнению правоохранительных органов, 15 марта с 17:10 до 17:15 депутат организовала пикет рядом с выездом из посёлка Ленёвка, в 200–210 метрах от Серовского тракта.

Административный протокол в отношении Ильиной был составлен 17 марта 2023 года старшим лейтенантом ОП № 21 МУ МВД России «Нижнетагильское» Еленой Нистратовой. В полиции считают, что присутствовавшие на месте сотрудники санатория нарушили требования федерального закона «О собраниях, митингах и демонстрациях», так как заранее не проинформировали о проведении мероприятия местные власти.

В качестве доказательств вины Ильиной на суде была продемонстрирована запись с экрана, на которой фигурирует опубликованный в соцсетях депутата видеоролик с собравшимися. На нём группа людей с плакатами выступила против строительства щебёночного карьера на Ленёвке, аналогичную позицию озвучила за кадром и директор санатория. Приобщить видео к делу не было возможным, так как оно было удалено, однако обвинение предоставило в качестве доказательств скриншоты со страницы во «ВКонтакте». Римма Ильина подтвердила, что является автором видеоролика, однако отметила, что не организовывала мероприятие и это обычная практика — снимать своих сотрудников. К ранее приложенным материалам дела обвинение представило фото, видео и протокол осмотра места правонарушения.

Свою вину Римма Ильина не признала, хотя отмечает, что открыто высказывается о своём несогласии с разработкой щебёночного карьера на Ленёвке.

Административное дело в отношении тагильчанки начали рассматривать в суде 31 марта. Женщине вменялась часть 2 статьи 20.2 КоАП (организация либо проведение несанкционированного массового мероприятия).

Строительство щебёночного завода в районе Ленёвского водохранилища вблизи станции Анатольской вызвало общественный резонанс в Свердловской области. Жители дачных кооперативов «Сосновый» и «Карасиха», расположенных недалеко от санатория «Ленёвка» и детского лагеря «Звёздный», против появления карьера по добыче щебня. Разрабатывать карьер для добычи строительного камня планирует ООО «Тагильский щебень». Геологическое задание коммерсанты получили несколько лет назад от Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области. Однако городские власти и общественники считают, что выработка карьера в этом месте неблагоприятно будет влиять на экологию и качество жизни жителей этого района.

Напомним, что 16 марта после общественных слушаний в думе ГГО в районе Ленёвки прошла встреча местных жителей и неравнодушной общественности, на которую пришли более 100 человек. Мероприятие привлекло внимание не только журналистов, но и правоохранителей, которые дежурили рядом с местом проведения. Среди стражей порядка было около 10 сотрудников ППС и несколько инспекторов ДПС, при этом конфликтных ситуаций между активистами и полицейскими не возникало, никто из собравшихся на мероприятии, позже признанном несанкционированным, не был задержан на месте.

Отметим, что 23 марта депутаты ГГО объявили о необходимости поставить строительные работы на паузу, пока ООО «Тагильский щебень» не получит полный пакет разрешительных документов, сообщает ИА «Все новости». По словам местных жителей, сейчас вырубка леса приостановлена.