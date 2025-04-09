В Нижнем Тагиле осудили таксиста, который высадил пассажира за 1400 км от конечного пункта

Мировым судьёй судебного участка № 3 Тагилстроевского судебного района Нижнего Тагила Свердловской области вынесен обвинительный приговор в отношении 31-летнего местного жителя. Мужчина обвинялся по ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сообщили АН «Между строк» в Уральской транспортной прокуратуре.

«По версии следствия, обвиняемый в сентябре 2024 года, являясь водителем Яндекс.Такси, получил заказ на перевозку пассажира в город Лангепас (ХМАО). Перед поездкой водитель, по просьбе пассажира, который находился в состоянии алкогольного опьянения, осуществил с его мобильного телефона через личный кабинет банка онлайн-перевод денежных средств в сумме 35 тысяч рублей в счёт оплаты проезда», — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Получив деньги на свой счёт, таксист высадил пассажира в посёлке Новоасбест и уехал.

Суд приговорил мужчину к 240 часам обязательных работ. Ущерб потерпевшему возмещён подсудимым в полном объёме.