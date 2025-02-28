В Нижнем Тагиле водитель Яндекс.Такси взял заказ до Лангепаса, а высадил клиента в Новоасбесте

Нижнетагильская транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 31-летнего местного жителя, обвиняемого в мошенничестве по ч. 1 ст. 159 УК РФ.

«По версии следствия, обвиняемый в сентябре 2024 года, являясь водителем Яндекс.Такси, получил заказ на перевозку пассажира в город Лангепас (ХМАО). Перед поездкой водитель, по просьбе пассажира, который находился в состоянии алкогольного опьянения, осуществил с его мобильного телефона через личный кабинет Сбербанк Онлайн перевод денежных средств в сумме 35 тысяч рублей в счёт оплаты проезда», — рассказали в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

Получив деньги на свой счёт, он высадил пассажира в посёлке Новоасбест Пригородного района Свердловской области и уехал.

Теперь таксисту грозит лишение свободы на срок до двух лет. Уголовное дело направлено мировому судье судебного участка № 3 Тагилстроевского района Нижнего Тагила для рассмотрения по существу.