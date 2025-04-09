«Вам будут заблокированы все счета, и назначен штраф». Мошенники звонят тагильчанам под видом налоговой службы

Сегодня читательнице АН «Между строк» Ольге поступил звонок от якобы сотрудника налоговой службы. Молодой человек строгим голосом сообщил о неподаче Ольгой налоговой декларации за 2024 год и пригрозил ей серьёзными проблемами.

Девушка сказала, что в 2024 году она нигде не работала, но собеседник настаивал на обязательности подачи декларации. Он также предложил Ольге записаться на приём в налоговую инспекцию через него, утверждая, что самостоятельная подача документов больше невозможна. Когда Ольга попробовала возразить и предложила разобраться в ситуации самостоятельно, звонивший перешёл к угрозам.

«Вы уже не сможете сами подать налоговую декларацию, теперь на приём вас может записать только инспектор, обнаруживший нарушение, то есть я. В случае отказа от записи вам будут заблокированы все счета и назначен штраф в размере от 20 до 120 тысяч рублей», — сказал «сотрудник» налоговой.

После того как Ольга согласилась на запись, на её телефон пришло СМС-сообщение от отправителя «finuslugi» с кодом для подтверждения регистрации на сайте. «Сотрудник» сообщил, что запись на приём происходит по стандартной форме, но Ольга задала ему несколько уточняющих вопросов, на которые он не ответил, и, вероятно, поняв, что собеседница ему не доверяет, повесил трубку.

Напоминаем, что мошенники продолжают активно использовать различные схемы обмана. Злоумышленники могут утверждать, что у вас имеются нарушения, связанные с налоговыми декларациями, и предлагать срочные решения, угрожая крупными штрафами или блокировкой счетов. Важно помнить, что настоящие сотрудники государственных органов не используют угрозы и давление для принуждения записи на приём или выполнению других действий.

Если вам поступает такой звонок, рекомендуем немедленно прекратить разговор и обратиться в соответствующие органы для проверки информации.